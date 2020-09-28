Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de başkan adaylarının "doping testi" atışması /28 Eylül 2020 20:10

ABD'de başkan adaylarının "doping testi" atışması

ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden ile yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesinde Başkan Donald Trump'ın "doping testi" talebine Biden'ın ekibi, "Biden canlı yayın tartışması sorularını kelimelerle yanıtlamayı tercih ediyor. Başkan Trump, kendisinin en iyi tezinin idrar yoluyla olduğunu düşünüyorsa, bunu yapabilir" yanıtını verdi.

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Trump'ın dün Twitter'da yaptığı açıklama ile Biden'dan doping testi isteyeceğini duyurmasının ardından Biden'ın kampanya ekibinden açıklama geldi. 

Biden'ın Kampanya Danışmanı Yardımcısı Kate Bedingfield, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden canlı yayın tartışması sorularını kelimelerle yanıtlamayı tercih ediyor. Başkan Trump, kendisinin en iyi tezinin idrar yoluyla olduğunu düşünüyorsa, bunu yapabilir. Covid-19'u durdurmak için plan yapmayarak 200 bin Amerikalının hayatını kullanma şansını mahveden Trump'tan daha beterini bekleyemeyiz" ifadesini kullandı. 

Trump ise Biden cephesinin doping testini reddetmesi üzerine Twitter'dan, "Biden doping testini kabul etmeyeceğini açıkladı. Aaa, nedenini merak ettim" mesajını paylaştı. 

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından, "Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum" paylaşımında bulunmuştu. 

Biden'ın performansının ''inişli çıkışlı'' olduğunu belirten Trump, bu ''tutarsızlığa'' dopingin neden olabileceğini savunmuştu.

İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI 29 EYLÜL'DE

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden, ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak. 

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak. 

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV sunucusu Chris Wallace yapacak. 

 
 

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