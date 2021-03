ABD'de gündem değişti: Tacizle suçlanan New York Valisi ile ilgili tartışmalar büyüyor

Vali Cuomo, salgının ABD’de en fazla can aldığı eyalet olan New York’ta, bilinmeyen bir virüsle yürüttüğü mücadelede kahraman olarak ilan edilen isimlerden biriydi. Cuomo, New York’ta salgınla mücadeleyi aralıksız olarak 111 gün düzenlediği basın toplantılarıyla halka anlattı.





Basın toplantıları sadece New Yorklular’ı değil eyalet dışındaki Amerikalılar’ı da ekran başına topladı. Cuomo, Demokrat Parti’nin bir sonraki en güçlü başkan adayı olarak gösterilmeye başlandı.





Vali Cuomo’nun salgınla verdiği mücadeledeki yönetiminin, dünyada salgın hastalık yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ABD’deki diğer eyaletlere de örnek olduğu yorumları yapıldı.





Huzurevi ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı





Vali Cuomo’nun başı huzurevlerindeki ölümleri bildirim yöntemi nedeniyle derde girdi. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, huzurevlerinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının bildirilen rakamlardan en az yüzde elli daha fazla olduğu iddiasıyla soruşturma açtığını açıkladı.





28 Ocak’ta yayınlanan 76 sayfalık ön raporda, Vali Cuomo’nun idaresi ve huzurevi yöneticileri suçlandı. Başsavcı James, Cuomo yönetiminin huzurevlerindeki salgında binlerce kişinin ölümünü bildirmemesinin muhtemel olduğunu kaydetti.





Tacize uğradığını iddia eden kadınların sayısı yediye yükseldi





Vali Cuomo hakkında huzurevleri ölümleriyle ilgili başlatılan soruşturmanın tam bir ay sonrasında ise ilk cinsel taciz iddiası ortaya atıldı. Taciz iddiaları birbiri ardından gelmeye başladı. 12 Mart’ta bir kadının daha Vali Cuomo tarafından tacize uğradığını iddia etmesiyle sayı yediye yükseldi.





New York Eyalet Meclisi Cumhuriyetçi Parti üyeleri de Cuomo'nun azli için tasarı hazırladı. Eyalet Meclisi Cumhuriyetçi Parti Grup Başkanı Will Barclay, valiye yönelik cinsel taciz iddialarının arttığını, bu suçlamalar karşısında görevden alınması gerektiğini söyledi.





Azil soruşturması başlayacak





Cumhuriyetçi üyelerin, Cuomo’nun görevden azli için soruşturma açılması konusunda meclis başkanına verdiği dilekçe kabul edildi. New York Eyalet Meclisi Başkanı Carl Heastie, Eyalet Hukuk Komisyonu’na Vali Cuomo’ya yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatma yetkisi verdiğini söyledi.





Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, soruşturma açılmasını desteklediğini söyledi.





Demokrat Partiler’den istifa çağrısı





Vali Cuomo’ya kendi partisindeki çok sayıda isimden istifa çağrısı geldi. Önce, New York Eyalet Meclisi’nin 55 Demokrat Partili üyesi Cuomo’ya istifa çağrısına bulundu. Ardından ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyeleri, Jerry Nadler, Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman, Mondaire Jones, Nydia Velazquez, Adriano Espaillat, Carolyn Maloney, Grace Meng, Antonio Delgado, Brian Higgins, Yvette Clarke ve Kathleen Rice, Cuomo'nun istifasını istedi.





Vali Cuomo’ya istifa çağrısında bulunanlara en son dün Senato çoğunluk lideri Demokrat Partili Chuck Shumer ile tacize uğrayan kadınlarla ilgili başlatılan #MeToo hareketinin önde gelen isimlerinden Senatör Kirsten Gillibrand da eklendi.





“İstifa etmeyeceğim gerçeklerin ortaya çıkmasını bekleyin”





Suçlamaları reddeden Vali Cuomo istifa etmeyeceğini açıkladı ve kendisini istifaya davet eden ABD Kongresi’nin üyelerini eleştirdi. Soruşturmaya yardımcı olacağını söyleyen Cuomo, New Yorklular’a da çağrıda bulunarak, ”Şimdiden fikir sahibi olmayın. Soruşturmanın sonunu bekleyin. Gerçekleri bekleyin, gerçekler olmadan bir fikir sahibi olmayın. Soruşturmaların sağlıklı yürümesi için yardımcı olacağım. Ben iddia edilen hiçbir şeyi yapmadım” dedi.





New York’ta Vali Cuomo aleyhine protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Cuomo konusunda farklı görüşte olan New Yorklular, sosyal medyada da Vali suçlu mu? Suçsuz mu? Tartışmaları içinde. Bahis siteleri, Vali Cuomo’nun görevde kalıp kalmayacağıyla ilgili bahis açtı.





“Cuomo Spitzer’in yaptıklarını yapmadı”





New Yorklular’ın bir kısmı Cuomo’nun istifa etmesi için eski Vali Eliot Spitzer gibi somut suçlar işlemesi görüşünde. 2007 yılında yüzde 70 oyla New York valiliğine seçilen Demokrat Partili Spitzer’in adı FBI’ı uzun bir süredir peşinde oldu VIP bir fuhuş çetesi ile ilgili soruşturmasına karışmıştı.





Spitzer’in, Emperors Club VIP isimli lüks fuhuş çetesinin, "9 numara" rumuzuyla, en iyi ve eski müşterileri arasında olduğu tespit edilmişti. Spitzer, konunun basına sızdığını anlayınca, hakkındaki iddiaları kabullenmiş, 2008 yılının Mart ayında da istifa etmişti.





Spitzer'in hayat kadınlarına on yıl içinde 80 bin dolara yakın bir para harcadığı ortaya çıkmıştı. Eski vali, eşiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında hem ailesinden hem de New York halkından özür dilemişti.