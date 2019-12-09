AB'den yeşil ve gri pasaporta kısıtlama

Kayıt işlemi sırasında Türk vatandaşları, giriş izni alabilmek için 7 Euro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor. Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak.







AP yetkilileri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor.





Vizesiz seyahat hakları, alınan karar gereğince kısıtlanırken, Avrupa Parlemento’sunun duyurusuna göre; 2020 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk tatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.





ÖN KONTROLDEN GEÇECEK





Uygulamayla yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşlarının başvuru sırasında verdiği evraklar ön kontrolden geçecek. Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehdit riski bulunursa başvuru geri çevrilecek.





Yeni yürürlüğe giren yasanın öncelikli amacının güvenlik olduğunu beyan eden Avrupa Parlementosu; sınır kontrolünün sağlanması, salgın tehlikesi, yasadışı göç, güvenlik tehdidi ve kendi ülke vatandaşlarını korumak gibi gerekçelerle böyle bir kararı aldığını bildirdi.





BİR KEZ KAYIT 3 YIL GEÇERLİ OLACAK





Avrupa’ya seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk Vatandaşları’na verilen giriş izni süresi yeni alınan karara bağlı olarak 3 yıl geçerliliğini koruyacak.