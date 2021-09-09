Samanyolu Haber /Dünya / “Ailem açlıktan ölmesin diye kızımı satıyorum” /09 Eylül 2021 12:14

“Ailem açlıktan ölmesin diye kızımı satıyorum”

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Afganistan'da yaşanan insanlık dramını sayfasına taşıdı. Ekonominin çökmek üzere olduğu ülkede çaresiz halk çocuklarını satışa çıkarıyor, hatta takas ediyor...

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Afganların çaresizliği büyüyor: “Ailem açlıktan ölmesin diye kızımı satıyorum”

İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Times’ın muhabirlerinden Anthony Loyd, Taliban kontrolünün ardından ülkedeki durumu bugünkü yazısında paylaştı. Loyd’un aktardığına göre, daha önce Birleşmiş Milletler’in de gıda ve sağlık malzemesi kıtlığının kapıda olduğunu bildirdiği Afganistan’da halk çaresizlikten sahip olduğu her şeyi satar hale gelmiş durumda.

Afganistan’da Kabil Nehri ve mahalleleri boyunca insanların, kişisel eşyalarını satışa çıkardığı belirtiliyor. Loyd’un bölgedeki incelemeleri sırasında karşılaştığı tablo ise korkunç. Açlıktan ölmemek için 4 yaşındaki kızını takas eden bir babaya bile şahit olmuş Loyd…

5 BİN TL’YE KIZINI SATIYOR

Habere göre, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından döviz kurlarının yükselişe geçmesi ve ülkede ekonomik sıkıntıların baş göstermesi nedeniyle insanlar çaresizlikten çocuklarını satacak hale gelmiş duruma gelmiş.

Öyle ki, bir baba çocuğu için 170 sterlin (yaklaşık 2 bin TL) teklif ederken, polis memuru olan bir başka baba ise kızını 420 sterlin (yaklaşık 5 bin TL) karşılığında rehin verebileceğini söylüyor…

38 yaşındaki polis memuru Mir Nazir, The Times’a yaptığı açıklamada, “Kızımı satmaya mahkûm olmaktansa ölmeyi tercih ederim” dedi. “Ama benim ölümüm ailemden kimseyi kurtarmaz. Diğer çocuklarımı kim besleyecek? Bu seçimle ilgili değil. Umutsuzlukla ilgili.” ifadeleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

‘BU PARA AİLEMİ KURTARABİLİR’

Afganistan’ın Gazne kentinde polislik işini kaybeden Nazir, Taliban’ın başkenti ele geçirmesinden önce başkent Kabil’e kaçmış, ancak Taliban onu burada da yakalamıştı. Eskiden polis memuru olan Nazir, artık el arabası olan bir seyyar satıcıya dönüşmüştü. Arabasının kirası, kazandığından fazlaydı ve ailesi açtı…

‘Tanıdığım ve çocuğu olmayan dükkan sahibi bir adamdan teklif aldım. Kızım Safia’nın onunla yaşaması ve dükkânında çalışmaya başlaması için 20 bin Afgan Afganisi teklif etti. Ama kızımı o kadar az paraya satamayacağımı söyledim ve 50 bin istedim. Hala fiyat üzerinde anlaşamadık. Kızımın bizimle kalmasındansa bir dükkanda çalışması onun hayatı için daha yararlı olabilir. Ayrıca eğer fiyat teklifim kabul edilirse, bu para ailemi de kurtarabilir”
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