AKP ile ülke 50 yıl ileri gitti' diyen Abdullah Kiğılı fikir değiştirdi

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, geçtiğimiz aylarda salgına rağmen giyim sektörünün Avrupa'dan çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Yurt dışındaki çoğu firma iflas bayrağını çekti. Türkiye’deki hasar, Avrupa’dan çok daha az. Pandemi sonrası Türkiye’yi ekonomik olarak kimse tutamaz. Ülkemizin önü daha da açılacak" demişti.
Kiğılı, Sabah gazetesine verdiği demeçte, "Turgut Özal, Türkiye'nin önünü açan liderdir. Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan, Beyoğlu İlçe Başkanı'yken ben ANAP'ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider" demişti.
Abdullah Kiğılı, birkaç ay sonra yaptığı açıklamada ise, tam kapanma döneminde haftalık çalışma süresinin 85'ten 36 saate indiğini ve üretim için ön sipariş vermede planlama yapamadıklarını söyledi. Bloomberg HT’ye konuk olan Abdullah Kiğılı, hazır giyim sektörünün tam kapanma dönemini nasıl geçirdiğini değerlendirdi.
Kığılı, tam kapanma sebebiyle iç piyasanın kötü durumda olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, haftalık çalışma süresinin 85'ten 36 saate indiğini açıkladı. "Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu 8,71 tl dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz” diyen Kiğılı, pandemi nedeniyle Avrupa'da birçok önemli markanın iflas noktasında olduğunu söyledi.
Kığılı, Türkiye’deki hazır giyim sektörünün potansiyeli hakkında yaptığı açıklamada, “Yurt dışı pazarda çok önemli potansiyel var. Markalarımız önümüzdeki yıllarda yurt dışında çok büyüyecek” ifadelerini kullandı.