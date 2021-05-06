AKP ile ülke 50 yıl ileri gitti' diyen Abdullah Kiğılı fikir değiştirdi

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, geçtiğimiz aylarda salgına rağmen giyim sektörünün Avrupa'dan çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Yurt dışındaki çoğu firma iflas bayrağını çekti. Türkiye’deki hasar, Avrupa’dan çok daha az. Pandemi sonrası Türkiye’yi ekonomik olarak kimse tutamaz. Ülkemizin önü daha da açılacak" demişti.





Kiğılı, Sabah gazetesine verdiği demeçte, "Turgut Özal, Türkiye'nin önünü açan liderdir. Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan, Beyoğlu İlçe Başkanı'yken ben ANAP'ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider" demişti.



