AKP’li iki belediye daha yurt dışına dernek üyesi göndermiş

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020'de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' için Almanya'ya gönderilen 45 kişiyi yurt dışına gönder 2'si dönmüş 43'ü ise geri dönmemişti. CHP'li meclis üyelerinin yaşanan skandal olayı ortaya çıkartması sonrasında olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilmişti.





Türkiye halen AKP'li belediyenin skandal olayını konuşmaya devam ederken Elazığ'da da AKP'li Arıcak ve Baskil belediyelerinin dernekler aracılığıyla insanları Almanya'ya gönderdiği ortaya çıktı. Arıcak Belediyesi Almanya'nın Bremen kentine 49 kişi, Baskil Belediyesi ise Almanya'nın Hamburg kentine 90 kişi göndermiş.





VALİLİK İZNİYLE GİTTİLER





Elazığ'ın AKP'li Arıcak Belediyesi ile Beyaz Melekler Tüm Engelliler Derneği arasında “Geleceğiniz çöp olmasın/Hayatın içinde bizde varız” isimli proje kapsamında belediye tarafından 18-25 Kasım 2020 arasında 1 belediye çalışanı ve 49 dernek üyesinin ‘çevre ile ilgili yapılan çalışmaları' incelemek amacıyla Almanya'nın Bremen kentine gönderildi.





AKP'li Arıcak Belediyesi'nin proje kapsamında Yurtdışına göndermek için Elazığ Valiliği'ne yapmış olduğu talepte şunlar kaydedildi;





“Geleceğiniz çöp olmasın/Hayatın içinde bizde varız” adlı proje kapsamında, Türkiye Almanya(Elazığ-Arıcak) arasında bir köprü oluşturmak, Belediyecilik alanında çevre ile ilgili yapılan çalışmaları ve kamu kurum ve kuruluşları ve STK'ların yapacağı çalışmaları yerinde incelemek için, Almanya'nın Bremen kentine 1 belediye çalışanı, 49 kişi dernek üyesi ile birlikte 18-25/11/2020 tarihleri arası gidilmesi planlandığı, bununla ilgili anılan dernekle 27/10/2020 tarihinde protokol imzalandığı, 04/11/2020 tarihleri arası gidilmesi planlandığı bununla ilgili anılan dernekle 27/10/2020 tarihinde protokol imzalandığı 04/11/2020 tarihi 17 sayılı Belediye Meclisinden kara alındığı ve davetiyenin iş insanı Kubilay Şentürk tarafından yapıldığı tüm masrafların iş insanı Kubilay Şentürk tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Makamınızca uygun görülmesi halinde ilgi yazı eki listede isimleri yazılı 50 kişinin anılan etkinlikler kapsamında belirtilen tarihlerde (18/11/2020-25/11/2020) yurt dışına çıkış izni verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.”





‘ÇEVRE EĞİTİMİ’ İÇİN ALMANYA'YA 90 KİŞİ





AKP'li Baskil Belediyesi ise “Çevre için Eğitim-Eğitim için Çevre” isimli proje kapsamında Alternatif Açılım Derneği aracılığıyla 2 grup halinde 90 kişiyi Almanya'nın Hamburg kentine gönderdiği ortaya çıktı.





Baskil Belediyesi ise dernek üyelerini Almanya'ya göndermek amacıyla Elazığ Valiliği'ne yapmış olduğu izin başvurusunda şunlar kaydetti;









“Türkiye ve Almanya arasında bir köprü oluşturmak ve Avrupa'da kurumumuz ile eş değerde olan kamu kurum kuruluşu ile Avrupa'daki çeşitli (STK) Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyalogları yerinde görmek, çeşitli incelemelerde bulunmak amacı ile Almanya'nın Hamburg şehrinde faaliyet gösteren Elazığlı iş adamı Mikail Sönmez tarafından hazırlanan Almanya 2020 göç yasasına istinaden Hamburg Eyalet Parlamentosu tarafından onaylanan (Çevre için Eğitim-Eğitim için Çevre) adlı proje kapsamında 4 Ekim 2020-10 Ekim 2020 tarihleri arasında Baskil Belediyesinden 2 kişi Alternatif Açılım Derneğinden 45 kişi olmak üzere toplam 47 kişi 2 ayrı grup halinde burada görmek ve ağırlamak istediklerini ve tüm giderlerin kendileri tarafında karşılanacağını belirterek bu etkinliğe katılım sağlanması talep edilmiştir. Bu amaçla Baskil Belediyesi tarafından görevli ekli listede ismi yazılı 4 kişi ve Alternatif Açılım Derneğinden ekli listede ismi yazılı 90 kişi olmak üzere toplam 94 kişinin tüm masrafları davet sahibi tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Makamlarınızca uygun görülmesi halinde ilgi yazı eki listede isimleri yazılı 94 kişinin anılan etkinlikler kapsamında belirtilen tarihlerde yurtdışına çıkış izni verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.”





“TUTUNAKLA PASAPORTLARI TOPLANDI”





Almanya'ya giden dernek üyelerinin geldiğini pasaportlarının ise tutanak tutularak toplandığını söyleyen Arıcak Belediye Başkanı AKP'li Ferit Yıldırım, “Böyle bir dernekle birliği içerisinde Almanya'ya gezi düzenleyerek oradaki STK'ları buluşturmak amacıyla 42 kişi gönderdik. Ben de gidecektim fakat o dönemde annem ve babam coronaya yakalandığı için gidemedim. Bu kişilerin ülkeye girişte tek tek tutanak karşılığında pasaportları toplandı ve bize getirip teslim edildi” diye konuştu.