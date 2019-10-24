AKP satacak bir şeyler daha buldu: Durmak yok, satışa devam

Bugüne kadar 62,1 milyar dolarlık kamu malını satış/devirlerle elden çıkaran ve bununla da övünen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti gelecek yıllara dair hedefini biraz daha büyüttü.





Şimdi de Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekarelik sınırları içerisindeki “atıl” olduğunu belirttiği gayrimenkullere göz dikti.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre bugün görüşmelerine başlanacak olan 2020 bütçesinin gerekçesinde, özelleştirme hedeflerine yer verildi.





AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana yapılan özelleştirmeler başarı olarak nitelendirildi. Bugüne kadar 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemleri yapıldı.





AKP DÖNEMİNDE 62,1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ





Bu kuruluşlardan 268’inde kamu payı kalmadı. 1986’dan 26 Ağustos 2019’a kadar gerçekleştirilen satış/devir uygulamalarının toplamı 70,3 milyar dolar oldu.





1986’dan AKP’nin iktidara geldiği döneme kadar 8,2 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Toplam 70,3 milyar dolarlık özelleştirmenin 62,1 milyar doları AKP döneminde gerçekleşti.





Geçen yıl 1,3 milyar dolar özelleştirme yapıldı. Bu yıl 27 Ağustos’a kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerin tutarı ise 51 milyon dolar oldu. Geçen yılki 1,3 milyar dolarlık özelleştirmenin 1,1 milyar doları Hazine’ye aktarıldı.





KÖMÜR SAHALARI DA YANDAŞA DEVREDİLECEK





AKP 18 elektrik dağıtım şirketinin tamamını özel sektöre devretti. 2012’den Ağustos 2019’a kadar 10 termik santral ile 89 HES, 1 jeotermal santral ve 1 gaz türbin santrali devredildi.





15 HES’e ilişkin özelleştirme çalışmaları ise sürüyor. Kömür sahalarının yandaş isimlere devredilmesine dönük çalışmalar da devam ediyor.