Dövize vergi şoku!

Vergi kanunlarında değişiklik yapılması için bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen taslağa göre Gelir Vergisi artıyor, iki yeni vergi ve bir yeni müessese geliyor.





Dövizden alınan Kambiyo Vergisi ise binde 1'den binde 2'ye yükseltilecek. Buna göre her 10 bin dolar alan ya da satan bir kişi 100 lira yerine 200 lira vergi ödeyecek.





DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDAN KESİLEN STOPAJ ARTACAK





Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranının yüzde 20’ye kadar artırılması için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.







Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre Gelir Vergisi Kanunu 18'inci maddede, yazar, ressam gibi sanatçılar, yazılımcılar ile mucitlerin buluş ve eserlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor.





Yeni düzenleme ile bu istisnaya gelir sınırı getiriliyor.





SPORCULARIN VERGİ DİLİMİ YÜZDE 20'YE ÇIKARILACAK





Elde edilen gelirler yıllık 500 bin TL’yi aştığında istisna dışına çıkacak ve Gelir Vergisi ödenecek. 500 bin ve üzeri taslakta yüzde 35 vergi dilimine denk geliyor.





Sporcuların vergisi yükselecek. En üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan oran yüzde 20’ye yükseltilecek. Yıllık geliri 500 bin TL’yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek.





İKİ YENİ VERGİ DAHA GELİYOR





1) Dijital Hizmet Vergisi (DHV):







Sayısal hizmet veren kuruluşların gelirlerinin vergilemesi için Dijital Hizmet Vergisi Kanunu düzenlenecek. Dijital Hizmet Vergisi yüzde 7,5 olacak. Bu verginin mükellefi, “dijital hizmet sağlayıcısı” olacak.





Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den aşağıdaysa veya dünya genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar vergiden muaf olacak.





Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler sebebiyle elde edilen hasılat olacak.





2) Değerli Konut Vergisi (DKV);





Değeri 5 milyon TL’nin üzerindeki konutlar için yeni bir vergi olan Değerli Konut Vergisi (DKV) getirilecek. DKV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.





Türkiye sınırları içinde bulunan meskten nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak. Binanın değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yapacağı ya da yaptıracağı değerleme ile belirlenecek.





YENİ MÜESSESE: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME





Taslak kamu-mükellef vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yeni bir müessese ihdas ediyor.





Buna göre, vergi mahkemesinde istinaf yolu açık alarak ve bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olarak mükelleflerce kazanılan davalarda, mükellef “Kanun Yolundan Vazgeçme” aracını kullanarak temyizden vazgeçerse “indirim” yapılacak.





Taslakta indirimin nasıl ve hangi oranda yapılacağına dair herhangi bir tespit yer almıyor.