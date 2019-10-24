AKP zulmünü özetleyen tweet...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesi ile memuriyetten ihraç ettiği 150 bin kişiden biri olan ve 16 ay hapis yattıktan sonra beraat eden Zekeriya Altunok önceki gün şehit olmuştu.





TERÖRİST OLMADIKLARINI ŞEHİT OLARAK MI İSPATLAYACAKLAR?





Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hayatta iken "terörist", şehit düşünce "kahraman" ilan edilen Altunok'a dair dikkati çeken ifadeler kullandı.





Karamollaoğlu, "Bu ve benzer muameleye maruz kalan evlatlarımız, "terörist" olmadıklarını, terörle mücadele ederken şehit olarak mı ispatlamak zorunda kalacaklar?" ifadelerini kullandı.





ÜSTTEĞMEN ÇELEBİ BOZBIYIK DA ŞEHİT OLDU





Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Zekeriya Altunok gibi şehit düşen Üstteğmen Çelebi Bozbıyık'ın 15 Temmuz'dan sonra 15 gün ters kelepçeli vaziyette nezarethanede tutulduğu ortaya çıkmıştı.





Bozbıyık geçen hafta Suriye'de askeri harekât esnasında şehit düşmüştü.





"Terörist" olduğu iddiasıyla Bozbıyık hakkında açılan soruşturmanın halen Kırıkkale’de sürdüğü belirtiliyor.



