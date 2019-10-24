Samanyolu Haber /Gündem / AKP zulmünü özetleyen tweet... /24 Ekim 2019 12:21

AKP zulmünü özetleyen tweet...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hayatta iken "terörist", şehit düşünce "kahraman" ilan edilen eski polis memuru Zekeriya Altunok'a dair dikkati çeken ifadeler kullandı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesi ile memuriyetten ihraç ettiği 150 bin kişiden biri olan ve 16 ay hapis yattıktan sonra beraat eden Zekeriya Altunok önceki gün şehit olmuştu. 

TERÖRİST OLMADIKLARINI ŞEHİT OLARAK MI İSPATLAYACAKLAR?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hayatta iken "terörist", şehit düşünce "kahraman" ilan edilen Altunok'a dair dikkati çeken ifadeler kullandı. 

Karamollaoğlu, "Bu ve benzer muameleye maruz kalan evlatlarımız, "terörist" olmadıklarını, terörle mücadele ederken şehit olarak mı ispatlamak zorunda kalacaklar?" ifadelerini kullandı.

ÜSTTEĞMEN ÇELEBİ BOZBIYIK DA ŞEHİT OLDU

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Zekeriya Altunok gibi şehit düşen Üstteğmen Çelebi Bozbıyık'ın 15 Temmuz'dan sonra 15 gün ters kelepçeli vaziyette nezarethanede tutulduğu ortaya çıkmıştı. 

Bozbıyık geçen hafta Suriye'de askeri harekât esnasında şehit düşmüştü. 

"Terörist" olduğu iddiasıyla Bozbıyık hakkında açılan soruşturmanın halen Kırıkkale’de sürdüğü belirtiliyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ" İDDİASI İLE 16 AY HAPİS YATTI, BERAAT ETTİ VE ŞEHİT OLDU

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen eski polis memuru Altunok, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmalarında tutuklanmıştı. 

16 ay cezaevinde kalan Altunok "terör örgütü üyesi olmak" suçu ile yargılandığı davada beraat etmişti. 

Şehit Altunok'un eşi cenaze merasiminde polis üniforması giymişti. 

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