Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 'Nureddin Nebati' rahatsızlığı /19 Aralık 2021 11:57

AKP'de 'Nureddin Nebati' rahatsızlığı

AKP'niHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin?”sözleri AKP’de rahatsızlık yarattı. AKP’li bir yetkili “Bu sözler off the record bile söylenmez” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasının ardından bu göreve atanan Nureddin Nebati’nin, “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer” sözleri geçen hafta uzun süre konuşulmuştu.

Muhalefetin büyük tepki gösterdiği bu sözler AK Parti’de de rahatsızlığa sebep oldu. Böyle konuşmanın siyaseten kabul edilemeyeceğini, kamuoyuna mesaj verirken çok ciddi ve dikkatli olunması gerektiğini belirten bir yetkili, “Bu sözler off the record bile söylenmez” dedi.

‘Off the record’, habercilikte ‘kaydedilmemek ve yayınlanmamak kaydı ile’ manasında kullanılan bir tabir. Açıklama yapan bir yetkili ya da kişi, kaydedilmemesini ve yayınlanmamasını istediği konuları ‘off the record’ olarak tanımlar.
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