Toplam Faktör Verimliliği'nden büyümeye gelen katkı 2007’de yüzde 2,7 iken, 2010-2018 döneminde binde 6’ya düştü.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği belgede 2020-2022 için tahmini ise binde 4 olarak kayda geçti. Böylece ülkenin toptan yönetim kalitesiyle ilgili beklentinin düşük olduğu resmi olarak itiraf edilmiş oldu.







İKTİDAR RESMEN "EKONOMİ DÜZELMEYECEK" DİYOR







KARAR TV’de "Ortak Akıl" programında değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Milletvekili Erhan Usta Toplam Faktör Verimliliği’ndeki gerilemenin endişe verici olduğunu söyledi.





Usta, “AB’ye Katılım Öncesi Ekonomik Program’da 2020-2022 dönemi için hükûmetin projeksiyonuna göre buradan büyümeye katkı 0,4 puan olacak. Bunu hükûmet söylüyor. 'İşler düzelmeyecek' diyor. AB’ye verilen programda 'ülkeyi kötü yönetiyoruz' itirafı.”





YÖNETİLEMEYEN TÜRKİYE EKONOMİK BÜYÜMEDEN YEDİ





Hükûmetin hazırladığı AB’ye Katılım Öncesi Ekonomik Program, yargı bağımsızlığı, demokrasi, düşünce özgürlüğü, insan hakları, kurumların işleyişi, eğitim kalitesi, teknolojinin gelişimi ve insani gelişmişlik gibi kriterlerdeki gerilemenin, Türkiye’nin ekonomik büyümesini aşağıya nasıl çektiğini gözler önüne serdi.





Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre, bu kriterlerin dahil edildiği Toplam Faktör Verimliliği’nden (TFV) büyümeye gelen katkı, 2007’de 2,7 puan iken, 2010-2018’de döneminde 0,6’ya düştü.



