Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yönetici koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti /13 Eylül 2020 20:53

AKP'li yönetici koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

AKP'nin Manisa'nın Kırkağaç ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Candan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Manisa'nın Kırkağaç ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Mehmet Candan, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

AKP'li Mehmet Candan'ın 15 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AKP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal medya hesabından “Geçtiğimiz hafta COVID-19 teşhisi ile hastanede tedaviye alınan, AK Parti Kırkağaç eski İlçe Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Mehmet Candan ağabeyimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Rabbimden rahmet sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.



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