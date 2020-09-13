AKP'li yönetici koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Mehmet Candan, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.





AKP'li Mehmet Candan'ın 15 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.





AKP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal medya hesabından “Geçtiğimiz hafta COVID-19 teşhisi ile hastanede tedaviye alınan, AK Parti Kırkağaç eski İlçe Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Mehmet Candan ağabeyimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Rabbimden rahmet sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.











