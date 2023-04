Akşener'den 'Sinan Ateş' yemini

'BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANDIK'





'SİZ İŞTE KAFAYI BÖYLE YEDİNİZ'





'BİZATİHİ BEN SORACAĞIM'





SİNAN ATEŞ YEMİNİ ETTİ





SEÇİM SONRASI VAATLER





MANSUR YAVAŞ: HERKESİ TERÖRİST İLAN ETTİNİZ





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahneye birlikte çıkarak vatandaşları selamladıktan sonra ilk konuşmayı Başkan Böcek yaptı. Böcek, “İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye'mizde yepyeni güzel günler göreceğiz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı, ablamız Meral Akşener'i ve diğer mevkidaşlarımızı yardımcısı olarak göreceğiz" dedi.Antalyalılara seslenen Meral Akşener, "Tam 21 yıldır onu onunla, bunu bununla kavga ettiren, doğduğu yerden dolayı, o dil, kıyafet ve davranış üzerinden hakaret edilen ve hiçbirimizin hiçbir yerde olmaması için tavır konulan bir siyasi tavrın ve dilin inşallah 14 Mayıs akşamında attaya gideceği, Recep Bey ve arkadaşlarının cumhurbaşkanlığı makamından saygıyla uğurlandığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da alkışlarla o makama oturduğu bir gün yaşayacağız" dedi.Hem İYİ Parti hem de Kılıçdaroğlu'na oy istemek için geldiğini belirten Akşener, “İYİ Parti kurulmasaydı bugün bu kürsüden konuşan değerli ağabeyim sayın Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları acaba konuşuyor olabilecekler miydi? İYİ Parti kuruldu, bir şey değişti, her şey değişti. Onun için İYİ Parti'ye ve genel başkanı olarak bana olmadık hakaretlerin, iftiraların, tehditlerin yapıldığı bir 5 yıl geçirdik. Korktuk mu, çaldık mı hayır. Ne yaptık, birleşe birleşe kazandık" dedi.Olmadık hakaretler ve iftiralar atıldığını anlatan Akşener, “Aynı anda hem FETÖ'cü, hem ateist, hem kafir ilan ettiler, ben ki hacıyım, 7 yaşından beri 5 vakit namazımdayım. Ama velakin beni kafir ilan ettiler, aynı anda FETÖ'cü, PKK'lı ilan ettiler ama Diyarbakır, Urfa, Van'a gittiğimde de gayrimeşrucu ilan ettiler. Ulan manyaklar hem ateist, hem kafir, hem FETÖ'cü, hem faili meçhulcü, hem de PKK'lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz. Doyasıyla kişi kendinden bilirmiş, kendinden" diye konuştu.İstanbul seçiminin iptalini hatırlatan Akşener, “Eğer 13 bin 500 oy farkını kabul etmez, 'mutlaka bir şey olmuştur, olmasa bile olmuştur' dersen, bu aziz millet iradesine el sürdürmez, döner öyle bir Osmanlı tokadı atar ki, feleğinizi şaşırırsınız. 13 bin 500 fark yerine güzel İstanbullu, oranın siyasetçisi olmaktan gurur duyduğum İstanbul 805 bin fark attı. Ama neler yapıldı, Kandil'in teröristini TRT'ye çıkardılar, bebek katilinin mektubunu okuttular. Sinan Ateş'in katilini bulamayanlar, Sinan Ateş'i öldürtenin kim olduğunu bulamayanlar, o cinayeti, o katledilmeyi örtenler, bizatihi ben soracağım ben" dedi.'Başbakan' sloganları sonrasında Akşener, “Öyle bedava başbakanlık yok. Evet ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla, abidik gubidik işlerle, pazarlık yaparak değil, sizin helal oylarınızla birinci parti çıkacağız ve başbakan olacağım. Çok çalışacaksınız. O oyları aldıktan sonra Sinan Ateş kardeşimin kızları Bengü Su ve Banu Çiçek'in, Ayşe Ateş'in kalbini serinletmek, gözyaşlarını silmek için o katilleri bulmak benim boynumun borcudur. Ahdolsun, şart olsun, yemin olsun ki nereye kaçmışlarsa oradan bulup çıkarmak benim görevim olacaktır. Dolayısıyla bugün Sinan'ın katilini bulmayanlar, onun üstünü örtenler, bebek katilinin mektubunu okuttular. Diğerleri de çıktı dedi ki, 'Bu mektup dikkate alınmalıdır.' Şimdi bizi çeşitli şekillerde suçluyorlar. Hadi oradan be, hepimizin yüzünü yere eğdiniz. Benim arkadaşlarım var aranızda, eğilmedi mi? Yüzünüz, gözünüz yere eğilmedi mi? Biz kaldıracağız, ben kaldıracağım, gökyüzüne bakacağız inşallah. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu arkadaşlar o kadar bedavacılığa, yandaş kayırmaya alıştılar ve ekonomiyi o kadar berbat ettiler ki bu seçime giderken de oculuk buculuk üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar ama millet yemiyor" dedi.Seçimi kazandıktan sonraki vaatlerini de anlatan Akşener, ilk bir ay içinde 100 bin öğretmen tayin edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:"Antalyalılar turistlerin her türlü hizmetinde, ama onların kaldıkları yerlerle ilgili bir vergi var, birilerinin cebine gidiyor. O vergiyi kaldıracağız, o vergiyi sizin işletmelerin almasını sağlayacağız. Çalınan sorular nedeniyle 2020'deki KPSS mağduriyetini gidereceğiz, esnafın yanında olacağız. Kiralar uçmuş gitmiş. Bir polis memuru, öğretmenin Antalya'nın herhangi bir ilçesinde kiralık ev bulması mümkün değil. Özellikle bu tür devlet memurlarına ev üretilecek. Emeklilerin aradaki farkı gidereceğiz. Yargının bağımsız, hakimin korkusuz, tarafsız olduğu bir yargı sistemini yeniden inşa edeceğiz. Kayırmayı ortadan kaldıracağız. Dolayısıyla bu işi bitireceğiz ve mülakatı ortadan kaldıracağız. Suriyeliler gidecek oğlum, gidecek. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yeniden değerlerine sahip olan bu gençlerin taleplerine uygun bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz."Konuşmasının ardından Meral Akşener'e Antalyaspor atkısı hediye edildi. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı' atan partililere dönen Akşener, kürsüden asker selamıyla karşılık verdi. Ardından milletvekili adaylarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gidildiğini dile getiren Mansur Yavaş ise “14 Mayıs'ta seçime giderken 2019'daki aynı sözleri duymaya başladık. Yani korku ve nefret söylemleri. Devletin bekası gider falan filan. Ankara'ya ben seçilince PKK'lılar sayaç okuyacak, DHKP-C'liler faturaları dağıtacaktı. İnanmadı Ankaralı, şu anda gördüler ki 4 yıldır sayaçları, faturaları okuyan Ankara'nın tertemiz vatansever gençleri. Böylece yalanları ortaya çıktı. Tam tersine devletin bekasının tehlikede değil, devletin bekasının korunduğunu herkes gördü. Şimdi yine seçime gidiyoruz, yine aynı suçlamalar. Bekliyoruz yedek kuvvetleri bu sefer televizyona kim çıkacak, mektup nereden gelecek. Kandil'den gelen açıklamalara bakarsanız, Türkiye'yi bu iktidardan kurtaracak 6'lı masanın zararına gelecek her türlü açıklamayı yapıyorlar. Oysa tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar, demokrasiyi yerleştirmek, insanları özgürleştirmek, korku ve nefret siyasetini yok edip yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyorlar. İşte burada mutlaka karalamak için onlar Kandil'den bahsediyor, onların Kandil'den yaptığı söylemleri de iktidar Altılı Masa'nın aleyhine kullanmaya çalışıyor. Artık Türk Milleti'nin boş laflara karnı tok. Herkesi terörist ilan ettiniz. Oy vermeyenleri terörist ilan ettiler" diye konuştu.