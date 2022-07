Aktroll bin pişman: Elimiz kırılsaydı yapmasaydık

'KESİCİ'NİN PANKARTLARINI YIRTIP YERİNE ERDOĞAN'IN PANKARTLARINI ASTIM'







'CAPS'LERİ HİLAL KAPLAN, NEDİM ŞENER VE MELİH GÖKÇEK GİBİ İSİMLERE ATIYORDUM'







'FARK ETMEDEN BİRİLERİNİN PARA KAZANMASINA NEDEN OLDUM'







'ESAS KOPUŞUM KAZANDIKLARI PARAYI GÖRÜNCE BAŞLADI'







'SÜREKLİ 'CHP'NİN CAMİLERİ AHIR YAPTIKLARI' SÖYLENİYORDU; BİR GÜN ARAŞTIRDIM, BAKTIM YOK ÖYLE BİR ŞEY'





'DOLAR ALMAYIN, SATIN YAYA KALIRSINIZ' DEDİLER ALMADIK, MEĞER KENDİLERİ ALMIŞ'







'GÖNÜL BAĞI DİYEREK KANDIRIYORLAR İNSANLARI'







'YÜZLERCE, BİNLERCE CAPS HAZIRLADIM'







'ELİMİZ KIRILSAYDI DA YAPMASAYDIK'





Yürüttükleri yalan kampanyalarla muhalefeti linç eden, sosyal medyada gündem belirleyen Aktroll grupları için 'caps'ler hazırlayan İ.S., Halk TV'den Seyhan Avşar'a açıklamalarda bulundu ., inşaat ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) işleriyle ilgilenen bir iş insanı. 1994 yılında çalışma yürütmek için girdiği Refah Partisi’nden AKP’ye geçmiş.Bilgisayar kullanımının çok az olduğu dönemlerde aktif bir şekilde bilgisayar başına oturan İ.S., teknoloji ile ilişkisini aktroll faaliyetleri için kullanmaya başladığını söylüyor. O dönemde sosyal medyadaki 2. Kanuni, 3. Kanuni, Sultan Yavuz, Sultan Yavuz Han, Yavuz Han hesaplarını yöneten İ.S., hazırladığı capsler ile ise Aktrollerin sosyal medyadaki saldırılarını ‘güçlendirdiğini’ söyledi.2019 yerel seçimleriyle aktrollüğü bıraktığını öne süren İ.S.'ye yöneltilen sorular ve bunlara cevapları şöyle:Ben 30 yıldır ticaret yapan bir iş adamıyım.. Benim sınıfımda olan ya da alt üst dönemlerimde olan insanlar sizin de bildiğiniz gibi şu anda bürokrat olmak için bir adım öndeler. Bir konumlara gelmek için referansınıza Kartal İmam Hatip yazmanız yeterli oluyor. Dini motifleri seven biriydim. Bu durum beni AKP’ye yakınlaştırdı. Gerçi AKP’den önce de bir geçmişim var. Refah Partisi geçmişim var. 1993 yıllarında Milli Gençlik Vakfı’nda görev aldım.Erbakan, ‘kandırmacasından geliyorum. Gerçi kandırmaca olduğunu sonradan fark ettim. İlerleyen süreçlerde Tayyip Erdoğan belediye başkanı adayı olunca İlhan Kesici’nin pankartlarını yırtıp yerine Erdoğan’ın pankartlarını asmaya başladım. Tüm bu süreçlerin yanında teknolojiye de çok ilgili biriydim. Kimsenin bilgisayarı bilmediği günlerde ben bilgisayar kullanıyordum. 2010’da Twitter hesabımı açtım. 10 ayrı troll hesabım vardı. Boş vaktim çoktu ve bilgisayar başındaydım. Photoshop biliyordum. Bu durumu caps hazırlamak için kullandım.Evet kendim hazırladım. Sosyal medyanın hissettirdikleri ve partiyi seviyor olmam etkendi.Konular sosyal medyadan okuyup etkilendiği konulardı. Beni kimse yönlendirmedi. Kaldı ki kimsenin emri veya parası altında olmadım. Ancak DM’den bazı konu başlıkları gruplara atılıyordu. Ona uygun caps’lerde hazırlıyordum. Yani ben bunu gönüllü olarak yaptım. Atılan tweetin iyi olması için caps çok önemli. Bunun farkındaydım ve böyle davrandım.Gazeteciler Hilal Kaplan, Nedim Şener ve eski belediye başkanı Melih Gökçek gibi isimlere ve Aktroll gruplarına atıyordum. DM’den gruplarımız vardı. Sosyal medyada konuşulacak etiketler oraya geliyordu. Ben de ona yönelik caps’ler hazırlıyordum. Ayrıca genelde bayan hesaplarına yolluyordum çünkü kadınlar nokta dahi koysa beğeni alıyor. İslami çevre bile olsa durum böyle… Ayrıca Aktroller içerisinde ev hanımları ağırlıklı. Ev hanımlarının oğlu bir yerden burs alacak, eşi bir yerde çalışıyor… Bu gibi gerekçelerle çok aktiflerdi. Meseladiye bir kadın vardı çok ön plandaydı. Genelde bu işi bu ve çevresi yönetiyordu. Sonra öğrendim ki belediyelerde çalışıyorlarmış. Parayı onlar götürüyordu. Sanki biz onların uşağıymışız gibi davranıyorlardı.İlla elden para aldığını bilmeme gerek yok. ‘’ diye bir hesap var. Mesela bu hesabın sahibi bayağı ihale alıyordu. Troller içerisinde belirli kısım para alıyor. Büyük şeyler daha çok para alıyor. İlçelerdeki isimler ise belediyelerde vs. çalışıyor. Ben, fark etmeden birilerinin para kazanmasına neden oldum. Benim sayemde oy aldılar. Ancak halkı fakirleştirdiler ve ben buna neden oldum.Hayır edilmedi. Ancak edilse kabul ederdim. Büyük para isterdim.15 Temmuz sonrası zamanda çevremdeki insanlar çok fazla para kazanmaya başladı. Devlet destekli fabrika açıp çok zengin olanlar var çünkü tüm ürünlerini devlete satıyorlar. Baktım ki bizi kullanıyorlar. Ben sosyal medyada onların başarılı olması için çalışıyorum. Görünen ortada…Tam aydınlanmam ise 31 Mart 2019 seçimlerinde oldu. Sürekli ‘CHP’nin camileri ahır yaptıkları’ söyleniyordu. Bu yalana sorgulamadan inanmışız. Bir gün araştırdım. Baktım yok öyle bir şey… Bize söylenen yalanların farkına vardım. Ancak esas kopuşum onların maddi durumlarını görünce başladı. Mesela ben daire satıyorum. Öyle biri geliyor ki hiç tahmin etmediğiniz parayı çıkarıyor. Şaşırıyorsunuz. O parayı nereden bulduğunu aklınız almıyor. Sonra bakıyorsunuz ki o kişi partide görevli. Sadece bende değil, şu an Aktrollerde de bir kopuş var. Ekonominin kötü olması insanların cebine dokunmaya başladı.Büyük bir kopuş var. Bunun birçok nedeni var. Gezi zamanından bu yana elimizde bulunan birikimimizi dolar ile korumak isterken bize mütemadiyen ‘dolar almayın satın yoksa yaya kalırsınız eliniz yanar’ dediler almadık etmedik meğer kendileri almışlar. Faizi eğer Ziraat ve Vakıfbank’tan alırsanız faiz değil, kredi oluyor diye fetva verdirdiler. Brunson'ı hani vermiyorduk? ‘Amerika kim oluyor’ dediler verdiler. ‘Birleşik Arap Emirlikleri ve S. Arabistan 15 Temmuz'u finanse etti’ diye feveran ediliyordu. Daha dün can ciğer kuzu sarması olundu. 2015 yılında yapılan reklamlarda ‘2019’da Yerli yolcu uçağımız göklerde’ diyorlardı. Nerede o uçak? Altay tankı ihraç ediyorduk. Nerede ? ‘Kişi başı milli gelirimiz 10 bin doların üstünde olacak’ dediler. Meğer bizi değil kendilerini kastetmişler. İşte bu ve bunun gibi yüzlerce sebep kopuşa neden oluyor.Troll ordusu denilen bir şey var. Ters üzüm salkımı gibi bir şema düşünün. Tıpkı üzüm salkımı gibi birbirini kaldıran bir yapı. Bu troll ordusunun tepede bir yönetimi var. Hatta gönül bağı denilerek kandırıyorlar insanları. Kandıranlar para alanlar. Ben Soylu ya da Albayrak grubunu bilmiyorum. Ancak Metin Külünk beyefendinin grubunu biliyorum.Troller toplantı yapıyorlardı ben hiç katılmadım.Her caps için 10 dakikamı ayırıyordum. Yüzlerce, binlerce caps hazırladım bugüne kadar. Yoğun bir ilgi vardı caps’lerime. Aktrollerin bir şey yazacakları zaman altına bir şey koymaları gerekiyordu. Hazırladığım caps’leri Hilal Kaplan da, Melih Gökçek de kullanıyordu.Hayır. Kimse bilmiyordu. Birileri bilse bu işi paraya dökerdim. Gönül bağım vardı. Bu bağım daha sonra gönül nefretine döndü.Hayır. Hiç girmedim. Girmek istedim. Ancak Kamu İhale Kurumu’na girip serbest ticaretim de bunu kullanmak istedim. Bazı ihale şartlarını yerine getirmem çok zordu. Gerçi geçen Nurettin Canikli’ye verilen bir ihaleye denk geldim. İhale şartında ‘uzmanlık aranmaz’ diyor. Nasıl bir ihale ki uzmanlık aranmıyor. Bize böyle ihaleler denk gelmedi.Hiç düşünmedim. Ben günah olduğunu bilerek rakı da içtim.Evet rahat. Vicdanım şöyle yaralı nasıl bu şekilde inanmışım. Orda pişmanlık hissediyorum. Elimiz kırılsaydı da o caps’leri yapmasaydık.