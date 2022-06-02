Samanyolu Haber /Politika / İşte emsal karar: Mahkeme ‘Sürtük’ diyene hakaretten ceza vermiş /02 Haziran 2022 09:43

İşte emsal karar: Mahkeme ‘Sürtük’ diyene hakaretten ceza vermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi direnişine katılanlar için kullandığı ‘sürtük’ ifadesi yargıya göre hakaret kapsamına giriyor. 2014’te Antalya’da bir mahkeme avukatlara ‘sürtük’ dediği gerekçesiyle avukat Tevfik Aşlama’ya hakaret suçundan para cezası vermişti.

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Erdoğan’ın sözlerinin ardından yargının ne yapacağı ise merak konusu olmuştu. 2014 yılındaki bir davada verilen karar ise ‘sürtük’ ifadesini hakaret sayıyor.

Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu üyeleri, her yıl ocak ayında verilen Uğur Mumcu Hukuk ödülüne 2013 yılında Van Barosu’na kayıtlı avukat Müjde Tozbey Erdem’i önermişti. Baro Yönetim Kurulu da ödülün Erdem’e verilmesini kararlaştırmıştı. Duyurunun ardından gelen tepkiler üzerine ödülün avukat Erdem’e verilmesinden vazgeçilmişti. Bunun üzerine Kadın Hakları Kurulu üyeleri, eylem kararı almıştı.

Alanya’da avukat Tevfik Aşlama, kurul üyesi kadınların eylem bilgisini paylaştığı internet sayfasında, “Naciyeler sahnede. Kancığı bol erkekli sürtükler sürüsü, yarın yine meydanlardaymış. Naciye sahnede, sürtükler de öyle. Başlarlar dans etmeye, Naciyeeeee” diye yazmıştı.

Kadın avukatların şikayetçi olması üzerine açılan davada Antalya 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi Aşlama’nın kadın avukatlara hakaret ettiğine karar vererek, önce 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Hakim Acar, Aşlama’nın bu suçu ‘zincirleme olarak birkaç defa işlediği’ gerekçesiyle bu cezayı 531 güne, mahkemedeki iyi hali nedeniyle 442 güne indirmişti. Mahkeme ayrıca bu cezayı günlüğü 20 liradan hesaplayarak, 8 bin 840 lira olarak belirledi. Cezanın 10 eşit takside bölünerek tahsil edilmesine karar vermişti.
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