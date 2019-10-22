Alarko Holding'te haciz şoku!

Banka kredi borcu sebebiyle Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ'nin en büyük iki hissedarı olan Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'un Alarko Holding hisselerine ihtiyati haciz konuldu.





Alaton kardeşlerin hisselerine haciz koyan bankanın ismi açıklanmadı.





İstanbul 34'üncü İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen ihtiyati haciz kararında kredi borcunun faiz ve masraflar hariç 60 milyon dolar olduğu belirtiliyor.





Üzeyir Garih ile İshak Alaton'un 1954 yılında kurduğu Alarko Holding enerji, turizm ve taahhüt sektörlerinde faaliyet gösteriyor.





ALARKO HOLDİNG, BORSA İSTANBUL'A BİLDİRDİ





Alaton kardeşlerin hisselerine haciz konulduğunu Alarko Holding teyit etti.





Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimizle hiçbir hukuki bağı ve ortaklık ilişkisi bulunmayan Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Ticaret A.Ş.'nin bir bankaya olan kredi borcu sebebiyle, bu şirketlerin hissedarları Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'un şirketimizdeki ortaklık payları ile her türlü hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulduğu bilgisi şirketimize ulaşmıştır."





Leyla Alaton stent üreticisi Alvimedica'yı babası İshak Alaton ile birlikte kurmuştu. İshak Alaton, 11 Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.





ALARKO'NUN YÜZDE 35'İNE YAKINI İKİ KARDEŞE AİT





Leyla Alaton'un yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa ettiği Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 1 milyar lira tutarında teşvik belgesi almıştı.





Alarko Holding'te Leyla Alaton'un yüzde 17,7, Vedat Alaton'un ise yüzde 16,7 payı var. Alarko'nun yüzde 29,6'lık payı Borsa İstanbul'da işlem görüyor.





Kalan hisseler ise Garih ailesine ait.