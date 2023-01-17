Almanya, Ankara'yı, AKP'li Açıkgöz'ün nefret söylemi konusunda uyardı

ÜLKÜ OCAKLARI'NDA ŞUÇA TEŞVİK

Açıkgöz, Neuss'ta bulunan Ülkü Ocakları Merkezi'nde PKK'nın yanı sıra Hizmet Hareketi'ni bir terör örgütü olarak tanımladı. Nefret söylemiyle dikkatleri üzerine çeken Açıkgöz, salonda bulunanları da "Onlara Türkiye'de yaşama hakkı tanımadığımız gibi, Almanya'da da tanımayacağız" sözleriyle suça teşvik etti.





Salonda bulunanların ise Açıkgöz'e bazın alkışlarla, bazen ise sözlü olarak destek verdiği dikkatleri çekti.





Açıkgöz'ün konuşmasından bazı bölümler ise şu şekilde:







"Onlara Türkiye'de yaşama hakkı tanımadığımız gibi, Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar o PKK denen terör örgütünü, F... terör örgütünü bitireceğiz.





Bakın arkadaşlar bunların dini imanı yok.





Uyanık olun ya... Lütfen. Bunlara prim vermeyin.





Bunlara Türkiye'de yer vermeyeceğiz. Orada bitirdik. Allah'ın izni ile dünyanın neresinde olursa olsun saklandıkları deliklerin içerisinden çıkarıp yok edeceğiz. Bundan emin olun."



Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk büyükelçi ile bugün yapılan görüşmede kendisine 'Kışkırtma ve nefret söylemine Almanya'da yer olmadığının' hatırlatıldığı ve benzer etkinliklerin tekrar etmemesi için 'Ankara'nın uyarıldığı' ifade edildi.Alman Dışişleri ayrıca, Türk temsilcilerin Almanya'daki seçim kampanyalarının izne tabi olduğunu ve kurallara uymayanların bunun sonuçlarına katlanacağının altını çizerek görüşmeyle ilgili bilgilendirmede şunları kaydetti: "Bugün Türk büyükelçiliğini görüşmeye davet ettik. Neuss'ta bir Türk milletvekilininki gibi çıkışlar tekrarlanmamalı. Kışkırtma ve nefret söyleminin Almanya'da yeri yoktur. Bunu yaparken, yabancı seçim kampanyası etkinliklerinin tarafımızca önceden onaylanması gerektiğini açıkça belirttik. Türk temsilciler oyunu kuralına göre oynamazsa sonuçlarını incelememiz gerekiyor."Konuşmaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında, konu Alman güvenlik mercilerine intikal etmişti.