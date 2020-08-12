Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya dönen tatilciler Korona rakamlarını katladı /12 Ağustos 2020 16:53

Almanya'ya dönen tatilciler Korona rakamlarını katladı

Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı mayıs ayından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Vak'alardaki artışta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tatil ülkelerinden taşınan virüslerin payı olduğu bildirildi.

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Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre dün Almanya'da bir gün içinde kaydedilen yeni vak'a sayısı 1.226 oldu. 

Son olarak en yüksek yeni vak'a sayısı 1.251 ile 9 Mayıs'ta kaydedilmişti.

HAMBURG İLE KUZEY REN-VESTFALYA'DA ARTIYOR

Vak'alardaki artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken RKI, durumun daha da kötüleşmesinden kesinlikle kaçınılması gerektiği uyarısı yaptı. 

Yeni vak'a bildirmeyen bölge sayısının son haftalarda giderek azaldığını belirten RKI, şu an en belirgin artışların Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg eyaletlerinde kaydedildiğini bildirdi.

MENŞE ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

RKI açıklamasında, sınırların açılmasının ardından yurt dışından taşınan enfeksiyonların genel tablodaki payının belirgin bir şekilde arttığına işaret edilerek, 3-9 Ağustos tarihleri arasında yurt dışından taşınan enfeksiyonların toplamın yüzde 31'ini oluşturduğu kaydedildi. 

Enstitü, son dört haftada yurt dışından taşınan enfeksiyonlarda muhtemel menşe ülkeler olarak Batı Balkan ülkeleri, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve İspanya'yı sıraladı.

Alman Disiplinlerarası Acil ve Yoğun Bakım Birliği verilerine göre kayıtlı 1.274 klinikte toplam 30 bin 390 yatağın yüzde 71'i şu an dolu. 

Koronavirüs hastaları ve diğer hastalar için toplam 8 bin 800 yoğun bakım yatağının boşta olduğu bildirildi. Şu an yoğun bakımda tedavi gören 234 vak'adan 139'unun solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi verildi.

"İHMALKÂRLIK ARTIYOR"

RKI Başkanı Lothar Wieler, vakalardaki artışın belli kapalı bölgelerle sınırlı olmadığına, genel bir artış eğiliminin gözlendiğine işaret ederek bu gelişmeyi, uyulması gereken davranış kurallarında ihmalkârlığın artmasına bağladı.

Almanya'da Koronavirüs salgınının patlak vermesinden bu yana en az 218 bin 519 kişi virüse yakalandı, 9 bin 207 kişi öldü. 

Ölenlerin yüzde 55'ini erkekler oluştururken ölümlerde yaş ortalaması 81 olarak belirlendi. 

Koronavirüsten 20 yaş altı grupta sadece üç kişinin hayatını kaybettiği, hepsinin yan hastalığının bulunduğu bildirildi. 

Ölümlerin vak'a sayısına oranı yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. İyileşen toplam hasta sayısı ise 198 bin 800 olarak kaydedildi. 

Koronavirüs'e yakalananların yaş ortalaması nisan ayında 50 civarındayken, sayı halihazırda 34'e gerilemiş durumda.
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