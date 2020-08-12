Almanya'ya dönen tatilciler Korona rakamlarını katladı

Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre dün Almanya'da bir gün içinde kaydedilen yeni vak'a sayısı 1.226 oldu.





Son olarak en yüksek yeni vak'a sayısı 1.251 ile 9 Mayıs'ta kaydedilmişti.





HAMBURG İLE KUZEY REN-VESTFALYA'DA ARTIYOR





Vak'alardaki artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken RKI, durumun daha da kötüleşmesinden kesinlikle kaçınılması gerektiği uyarısı yaptı.





Yeni vak'a bildirmeyen bölge sayısının son haftalarda giderek azaldığını belirten RKI, şu an en belirgin artışların Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg eyaletlerinde kaydedildiğini bildirdi.





MENŞE ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR





RKI açıklamasında, sınırların açılmasının ardından yurt dışından taşınan enfeksiyonların genel tablodaki payının belirgin bir şekilde arttığına işaret edilerek, 3-9 Ağustos tarihleri arasında yurt dışından taşınan enfeksiyonların toplamın yüzde 31'ini oluşturduğu kaydedildi.





Enstitü, son dört haftada yurt dışından taşınan enfeksiyonlarda muhtemel menşe ülkeler olarak Batı Balkan ülkeleri, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve İspanya'yı sıraladı.





Alman Disiplinlerarası Acil ve Yoğun Bakım Birliği verilerine göre kayıtlı 1.274 klinikte toplam 30 bin 390 yatağın yüzde 71'i şu an dolu.





Koronavirüs hastaları ve diğer hastalar için toplam 8 bin 800 yoğun bakım yatağının boşta olduğu bildirildi. Şu an yoğun bakımda tedavi gören 234 vak'adan 139'unun solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi verildi.



