Samanyolu Haber /Spor / Altaylı, Rıdvan Dilmen'in peşini bırakmıyor /09 Ekim 2020 14:22

Altaylı, Rıdvan Dilmen'in peşini bırakmıyor

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, iki hafta önce futbol camiasındaki isimlere yönelik ağır ithamlarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e çarpıcı bir soru yöneltti: "Taraflar bir dehşet dengesi içinde uzlaşmaya mı vardı?

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor yazarı Rıdvan Dilmen'in birkaç hafta önce yöneticiler, spor yazarları, Futbol Federasyonu hakkında çok ciddi ithamlarda bulunduğuna işaret etti.

Bugün yayımlanan makalesinde "Ne Rıdvan söylediklerinin arkasında durdu ne de Rıdvan’ın suçladıkları bunlara bir cevap verdiler." diyen Altaylı, isim vermeden Dilmen'e çarpıcı bir soru yöneltti: "Niye dersiniz! Bir dehşet dengesi içinde uzlaşmaya mı vardı taraflar? Ben de günlerdir bu dengeyi kim bozacak? diye bekliyorum..." 

TURKCELL'İN ESKİ GENEL MÜDÜRÜ TERZİOĞLU'NUN ROLÜ

Futbol Federasyonu ve Turkcell'i "skandalın merkez üssü" diye niteleyen Fatih Altaylı, "Turkcell’in eski genel müdürü (CEO) Kaan Terzioğlu ile başlıyor her şey. Terzioğlu’nun Futbol Federasyonu yönetimine girmesi ile. Spor alanında kendine güç sağlamak ve alan açmak isteyen Terzioğlu, bu iş için başında bulunduğu kurumu, Turkcell’i kullanmaya karar veriyor." ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda her taşın altından çıkan ve Doğan Grubu ile yakınlığını da kullanarak bir tür güç elde etmiş olan Serdar Güzelaydın ile anlaşıyor Terzioğlu ve Turkcell’in içinde BİP Spor adı altında bir uygulama başlatıyor." diyen Altaylı, "Hiçbir güce sahip olmayan, kimsenin izlemediği BİP Spor, spor medyasında büyük bir güç haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BİP SPOR MAFYA GİBİ DAVRANMAYA BAŞLADI"

Altaylı, BİP Spor üzerinden sağlanan maddi menfaatler sayesinde spor medyasının ele geçirildiğini belirterek, "Çünkü BİP Spor Turkcell’de hiç kimsenin izlemediği yorumlar karşılığında spor yazar ve yöneticilerine ciddi paralar dağıtmaya başlıyor. Spor medyasının etkili ya da güçlü tüm isimleri BİP Spor’da maaşa bağlanıyor. Başlangıçta gazetecilere ek gelir gibi göründüğü için masum bir durum gibi algılanan bu durum bir süre sonra BİP Spor’u yönetenler tarafından Türkiye futbolu üzerinde bir tür mafya gibi davranmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.
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