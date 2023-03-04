Altılı Masa'dan kalkan Akşener şimdi ne yapacak?

Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi? İşte tüm detaylarAltılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi? İşte tüm detaylar





İYİ PARTİ, ÖLÜMLE SITMA ARASINDA BİR TERCİHE Mİ ZORLANDI?

Kamuoyu 6 Mart Pazartesi günü 6'lı Masa'nın adayını duyurmasını beklerken Akşener, dün parti kurmaylarıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdikten sonra kameralar karşısına geçerek tarihi açıklamalarda bulundu. Toplantıda Kılıçdaroğlu isminin kendilerine dayatıldığını ve bunu kabul etmeyeceklerini belirten Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." dedi.





MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

CHP'NİN 7 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ





YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK





"AYNI ÇİZGİDEYİZ"





AKŞENER'İN ÖNÜNDE 3 İHTİMAL VAR





1- KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL EDECEK





2- İNCE VE ÖZDAĞ İLE İTTİFAK OLUŞTURACAK





3- KENDİ ADAYLIĞINI İLAN EDECEK





Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık sayıla günler kala 6'lı Masa, uzun zamandır merakla beklenen adayını belirlemek üzere 2 Mart'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. Masadaki İYİ Parti dışında tüm partilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ortak paydada buluşması üzerine Meral Akşener, getirdiği anketleri de sunarak İBB Başkanı Mansur Yavaş veya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini savundu. Oluşan fikir ayrılığı nedeniyle toplantı sonrası, adayın 6 Mart'ta kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu.Türkiye bunu konuşuyor: Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü?Türkiye bunu konuşuyor: Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü?Sözlerinin devamında Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi. Toplantıda, İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin anketlerde üst sıralarda geldiğini belirttiklerini söyleyen Akşener, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.Akşener'in sözlerinin ardından gözler bir anda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında bulunduğu CHP'li başkanlar Ankara'da bir araya geldi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde toplantı gerçekleştirdi.Toplantının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan aynı anda açıklama geldi. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti.Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi. Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum."Haberler.com'un aktardığına göre İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamasının ardından Akşener'in bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak ediliyor. Kulislerde Akşener'in önünde 3 ihtimal olduğu konuşuluyor.Kulislerde Akşener'in 6'lı Masa ile buzları eritip Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki krizde İmamoğlu'nun arabuluculuk yapma girişiminin olduğu ve hatta Mansur Yavaş ile İmamoğlu'nun bugün İYİ Parti lideri ile görüşeceği gelen bilgiler arasında.Yaşanan krizin hemen öncesinde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bir çağrıda bulunarak, "Artık halkın Mansur Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5 Mart Pazar günü saat 15.00'te Türk halkını Ankara Büyükşehir Bel. önüne 'Mansur Başkan Göreve' çağrısında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Memleket partisi lideri Muharrem İnce ise yaşanan kriz sonrası bir televizyon programında, "Siz Meral Akşener'i veya Meral Akşener sizi davet ederse ne olur?" sorusuna yanıt vererek "Sayın Meral Akşener, Başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.Kulislerden gelen bilgilere göre Akşener'in önündeki ikinci ihtimal, İnce ve Özdağ ile ittifak yaparak Mansur Yavaş'ın adaylığa yanaşmaması halinde İnce'yi ortak aday yapmak.Akşener'in 6'lı Masa'dan tamamen ayrılması ve diğer ittifaklara da sıcak bakmaması halinde seçimlerde kendisinin adaylığını ilan edeceği gelen bilgiler arasında.