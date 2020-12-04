Samanyolu Haber /Dünya / Amerika ile Çin'i karşı karşıya getiren kriz /04 Aralık 2020 13:31

Amerika ile Çin'i karşı karşıya getiren kriz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin finans direktörüne (CFO) karşı devam eden davada Kanada yetkilileri ile müzakereler yürütüyor.

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Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin'i karşı karşıya getiren Huawei krizinde gözler finans direktörü Meng Wanzhou'nun davasında.

Wanzhou, 25 Kasım'da Kanada'nın Vancouver şehrinde üst mahkemenin bir duruşmasına katılmak üzere evinden ayrıldı.

Dow Jones'un kaynaklara dayandırdığı daha önceki haberinde Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Wanzhou'nun avukatlarının casusluk ve banka sahteciliği suçlamalarına bağlı ceza davasının ertelenmesini görüştüğü belirtilmişti. 

Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde iki yıl önce Vancouver'da tutuklanan Wanzhou'nun Kanada'dan Çin'e dönmesi mümkün olacak.

MENG, HUAWEI'NİN KURUCUSUNUN KIZI

Trump yönetiminin Huawei karşısında attığı adımlar, özellikle de kurucu Ren Zhengfei'nin kızı Meng'in tutuklanması iki ülke arasındaki tansiyonu artırdı. 

Yürütülen yasal sürecin yanında ABD hükûmeti, Almanya ve İngiltere gibi Huawei ekipmanlarına şasak getirmesi için baskı uyguladı.

Dow Jones'un haberinde Meng'in şimdiye kadar "bu teklife sıcak bakmadığı ve yanlış bir şey yapmadığına inandığı" belirtilmişti. 

ABD'nin iddiası Meng'in, HSBC Holdings Plc'nin, bankayı ABD müeyyidelerin ihlal etmesine sebep olabilecek İran bağlantılı transferleri yapmasını sağladığı yönünde.

BAKANLIKLAR YORUM YAPMADI

Bakanlık sözcüsü ve Huawei temsilcisi konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Meng'in avukatları Bloomberg News'in sorularını yanıtlamadı. Kanada Adalet Bakanı David Lametti'nin sözcüsü "Konu mahkemede olduğu için daha fazla yorum yapmak uygun olmaz." dedi.

Huawei krizinde bir mutabakata varılması, Dow Jones'a göre Çin-Kanada ilişkilerine zarar veren durumu ortadan kaldırabilir ve Meng'in tutuklanması sonrasında Çin'de gözaltına alınan iki Kanadalı'nın dönüşünü sağlayabilir.

Habere göre Meng ve Adalet Bakanlığı bu hafta yeniden görüşecek.
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