Amsterdam'da 1300 kişilik 'koronavirüs deneyi' partisi





Reuters ajansının aktardığına göre etkinlikten 48 saat önce koronavirüs testi negatif çıkanlardan oluşturulan konuklar 6 gruba ayrıldı ve her bir gruptan farklı kurallara uymaları istendi. Örneğin bir gruba maske taktırılırken bir diğer gruptan hiçbir sorun yokmuş gibi dans etmeleri talep edildi. Tüm katılımcılar, etkinlikten 5 gün sonra, yani perşembe günü yeniden Kovid-19 testi yaptıracak. Bu sayede bu tür eğlence mekanlarının yeniden açılması halinde koronavirüs vaka sayısının nasıl etkileneceğine dair ipucu elde edilmesi hedefleniyor.









Fieldlab'den Pieter Lubberts de "Burada aslında insanların istediğimiz kurallara uyup uymadıklarını test ediyoruz" diye konuştu.





Hükümet destekli olarak aynı kurum daha önce de konferans, iki futbol maçı ve komedi şovu düzenlemiş ve farklı gruplardan farklı kurallara uymasını istemişti. Bunların sonuçlarına göre küçük bir grupta koronavirüs çıkmış ve virüsü bu etkinliklerde kaptıklarına dair bir kanıt da bulunamamıştı.