"Anayasa'ya aykırı"

Zammın vatandaş için hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacaklarını açıklayan barolar, bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
"ANAYASAYA VE AİHS'E AYKIRI"
Barolar ortak açıklamada, elektrik enerji satış tarifesinde 31 Aralık 2021’de yapılan değişiklik sonrası tüketim bedellerine fahiş oranda zam geldiğini belirterek, şu noktalara dikkat çekti:
“EPDK, 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında 'mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar (aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına' şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır. Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.”
"HAKKANİYET VE ADALET İLKELERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"
Açıklamada ayrıca, “4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK
Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olmasının temel bir insan hakkı olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
İşte açıklamaya imza atan 76 baro:
1. Adana Barosu
2. Adıyaman Barosu
3. Afyonkarahisar Barosu
4. Ağrı Barosu
5. Aksaray Barosu
6. Amasya Barosu
7. Ankara Barosu
8. Antalya Barosu
9. Ardahan Barosu
10. Artvin Barosu
11. Aydın Barosu
12. Balıkesir Barosu
13. Bartın Barosu
14. Batman Barosu
15. Bayburt Barosu
16. Bilecik Barosu
17. Bingöl Barosu
18. Bitlis Barosu
19. Bolu Barosu
20. Burdur Barosu
21. Bursa Barosu
22. Çanakkale Barosu
23. Çankırı Barosu
24. Çorum Barosu
25. Denizli Barosu
26. Diyarbakır Barosu
27. Düzce Barosu
28. Edirne Barosu
29. Elazığ Barosu
30. Erzincan Barosu
31. Erzurum Barosu
32. Eskişehir Barosu
33. Gaziantep Barosu
34. Giresun Barosu
35. Hakkari Barosu
36. Hatay Barosu
37. Iğdır Barosu
38. Isparta Barosu
39. İstanbul Barosu
40. İzmir Barosu
41. Kahramanmaraş Barosu
42. Kars Barosu
43. Kastamonu Barosu
44. Kayseri Barosu
45. Kırıkkale Barosu
46. Kırklareli Barosu
47. Kırşehir Barosu
48. Kilis Barosu
49. Kocaeli Barosu
50. Konya Barosu
51. Kütahya Barosu
52. Malatya Barosu
53. Manisa Barosu
54. Mardin Barosu
55. Mersin Barosu
56. Muğla Barosu
57. Muş Barosu
58. Nevşehir Barosu
59. Niğde Barosu
60. Ordu Barosu
61. Sakarya Barosu
62. Samsun Barosu
63. Siirt Barosu
64. Sinop Barosu
65. Sivas Barosu
66. Şanlıurfa Barosu
67. Şırnak Barosu
68. Tekirdağ Barosu
69. Tokat Barosu
70. Tunceli Barosu
71. Trabzon Barosu
72. Uşak Barosu
73. Van Barosu
74. Yalova Barosu
75. Yozgat Barosu
76. Zonguldak Barosu