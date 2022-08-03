Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, iPhone 14'ün en önemli özelliğini sızdırmış olabilir! /03 Ağustos 2022 11:12

Apple, iPhone 14'ün en önemli özelliğini sızdırmış olabilir!

Teknoloji devi Apple, gelecek aylarda iPhone 14 modellerini vitrine çıkaracak. Seriyle ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Hatta tasarımları da büyük ölçüde belli oldu. Son olarak, iPhone 14 ailesine ilişkin bir özelliğin daha sızdırıldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

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Merakla beklenen iPhone 14 ailesinin tanıtılmasına sadece birkaç ay kaldı ve Apple lansmanı hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Etkinliğe kısa süre kala iPhone 14 Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliği Apple tarafından paylaşılmış olabilir.

İPHONE 14 ALWAYS ON DISPLAY ÖZELLİĞİ NASIL GÖRÜNECEK?
Şirketin macOS için bir yazılım geliştirme ortamı olan Xcode, en yeni beta sürümünde iPhone 14’le ilgili bazı yeni bilgilere sahipti. 

ShiftDelete'in haberine göre; bir iOS yazılım geliştiricisi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Xcode 14 beta’nın iPhone 14 Always on Display görüntülerine sahip olduğunu iddia etti.

Geliştiricinin paylaştığı ekran görüntüsünde,  beyaz bir kilit ekranı widget’ı yer aldı. iOS geliştiricisi, Apple’ın, Samsung Galaxy modellerine benzer bir ekran widget’ı geliştirdiğine inanıyor. Samsung telefonları 2019’dan beri bu özelliğe sahip olduğu için birbirine benzemesi şaşırtıcı değil.

MacRumors editörü Steve Moser Xcode 14 beta’da bu ekran görüntülerinin olduğunu doğruladı. Xcode 14’teki widget görüntülerin herhangi bir işlevi olmadığı ve bu, Always on Display olma ihtimalini artırdığını söyledi.

İLK KEZ IPHONE 14 İLE GELECEK İDDİASI
Günümüzde hiçbir iPhone modeli Always on Display desteğine sahip değil. Ancak Apple’ın yeni iPhone 14 serisiyle birlikte iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’e getireceği iddia edildi. Bu modellerin ekranı, Always on Display desteklemek için 1Hz ila 120Hz arasında değişen yenileme hızlarına sahip olacak.

Apple’ın daha eski modellerine bu widget’ı verip vermeyeceği bilinmiyor, sadece iPhone 13 Pro‘nun desteklediğini belirtmek gerekiyor.

Ancak iPhone 13 Pro’nun ekranı en az 10Hz’e düştüğü için batarya ömrünü kısaltacaktır.

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