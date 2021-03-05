Apple, sizi takip eden biri olup olmadığını da gösterecek

Apple'ın Bul uygulaması, kayıp ve çalıntı cihazlarımızı bulma konusunda bugüne kadar hiç şüphesiz büyük bir kolaylık sağladı. Ancak iOS'un 14.5 beta sürümü, Apple'ın bu konuda bir dizi değişikliğe gittiğini ve yeni güncellemeler sunduğunu ortaya koyuyor. 9to5Mac'in paylaştığına göre bul uygulaması, bilinmeyen izleme cihazlarının konum ayrıntılarınızı yayınlamasını otomatik olarak engelleyen yeni bir güvenlik özelliğiyle güncellendi. Buna göre Item Safety Alerts (Öğe Güvenlik Uyarıları) özelliği ile cebinize veya eşyalarınıza bilinmeyen bir izleme cihazı yerleştirildiğinde ve birisi konumunuzu izlediğinde sizi bilgilendirecek.
Apple'ın bu özelliği ilk başta mevcut bir şekilde açık olarak sunduğunu belirtelim. Kısacası şirket bu özelliği açık tutmanızı istiyor, ancak birçok özellikte olduğu üzere Item Safety Alerts özelliğini de dilediğiniz gibi kapatıp açma opsiyonuna sahip olacaksınız. Bunun için tek yapılması gereken Bul uygulamasına gitmek ve seçenekleri tercihinize göre değiştirmek olacak.
Henüz iOS 14.5 beta sürümünüz denemeyenler için Item Safety Alerts özelliğini neye benzediğine dair bir paylaşımı, 9to5Mac yazarı Benjamin Mayo'nun attığı tweet'te görmek mümkün. Paylaşıma baktığımızda, iPhone kullanıcısına bu özellik kapanırsa istenmeyen kişilerin konumunu bulabileceği bilgisi veriliyor.
Peki, bir kişi sizin konumuzu nasıl izleyebilir? Bence buradaki kilit nokta bu. Apple'ın AirTags'leri bu noktada devreye giriyor diyebiliriz. Küçük bir anahtarlık boyutunda olan AirTags, sahip olduğunuz bir cihazı kaybetmeniz durumunda onu izleyebilmenizi sağlıyor. Bu öğe izleyiciler, konumlarını sürekli olarak sahibine iletmek için benzer cihazlardan oluşan bir topluluklardan yararlanıyor. Bu özellik de onların internet olmadan bile çalışmalarını sağlıyor. Ancak yanlış kişilerin eline geçtiği takdirde istenmeyen takipçileri de beraberinde getirebiliyor.
Kısacası Apple güzel bir iş yapıyor, ancak bizlerin yine de dikkatli olması gerekiyor. Aksi takdirde bu özellikten sonra yeni bir Black Mirror bölümü çekilmemesi işten bile değil. Zira geçtiğimiz yıllarda Houston'da bir genç kadının eski sevgilisi, aracına Tile yerleştirmiş ve bu şekilde kadını bulup taciz etmişti. Bu yüzden her daim dikkatli ve temkinli olmakta fayda var.