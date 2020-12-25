Araştırmada ürküten sonuç

Dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında mutasyon haberleri ile şoke oldu.





Britanyalı bilim insanlarının yaptığı bir çalışma İngiltere’de tespit edilen Covid-19 mutasyonunun yüzde 56 daha hızlı yayıldığını gösterdi.





The Hill’de yer alan habere göre, Londra Üniversitesi’nin halk sağlığı ve tropikal tıpta uzmanlaşan kurumunun Enfeksiyon Hastalıklarını Matematiksel Modelleme Merkezi, Koronavirüs’ün yeni mutasyonunu mercek altına aldı.





İncelemelere göre yeni mutasyon yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olsa da daha ölümcül olduğuna dair veri bulunmadı.





Araştırmacılar, mutasyon sebebiyle daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.