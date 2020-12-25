Samanyolu Haber /Sağlık / Araştırmada ürküten sonuç /25 Aralık 2020 12:44

Araştırmada ürküten sonuç

Bilim insanları İngiltere’de tespit edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyonunun yüzde 56 daha hızlı yayıldığını kaydetti.

SHABER3.COM

Dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında mutasyon haberleri ile şoke oldu. 

Britanyalı bilim insanlarının yaptığı bir çalışma İngiltere’de tespit edilen Covid-19 mutasyonunun yüzde 56 daha hızlı yayıldığını gösterdi.

The Hill’de yer alan habere göre, Londra Üniversitesi’nin halk sağlığı ve tropikal tıpta uzmanlaşan kurumunun Enfeksiyon Hastalıklarını Matematiksel Modelleme Merkezi, Koronavirüs’ün yeni mutasyonunu mercek altına aldı. 

İncelemelere göre yeni mutasyon yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olsa da daha ölümcül olduğuna dair veri bulunmadı.

Araştırmacılar, mutasyon sebebiyle daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Araştırmada ürküten sonuç Sonraki Haber >>

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:09