Askerlerin işkence yaptığı köylü yoğun bakımda

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın "Helikopterden atılmış olabilirler." iddiasında bulunduğu iki köylüden biri yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Diğer köylünün ise hafıza kaybı yaşadığı anlaşıldı.







Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 9 Eylül günü gözaltına alındıkları belirtilen ve 11 Eylül günü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan köylülerden 7 çocuk babası Servet Turgut’un (55) hayati riskinin sürdüğü öğrenildi.





Turgut’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 8 çocuk babası Osman Şiban (50) ise bugün servise alındı.





Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre Şiban için askerler tarafından götürüldüğü özel bir hastanede darp raporu hazırlandığı belirtildi.





Raporda "genel durumu" bölümüne "orta kötü" kaydı düşüldü. Raporda, Şiban’ın her iki gözünde morluk, baş, boyun ve yüz bölgesinde travmaya bağlı şişlik olduğu belirtilirken kanlı kustuğu da yer aldı.





"YÜKSEKTEN DÜŞME SEBEBİYLE SOLUNUM CİHAZINDA"





Şiban bu rapora göre yoğun bakım ihtiyacı olduğundan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Turgut’un darp raporunda ise, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe (solunum cihazında) hasta.” notu yer aldı.





HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç şahsi Twitter hesabında görgü tanıklarından öğrendiğini açıkladığı şu bilgileri vermişti: “Ailelerle hastanede yaptığımız görüşmede, Servet Turgut ve Osman Şiban’ın tarlalarında çalışırken askerler tarafından tartaklanarak helikoptere bindirilmiş ve iki gündür de haber alınamıyordu."





"HELİKOPTERDEN ATILSIN YA DA ATILMASIN İŞKENCE GÖRDÜLER"





Sarısaç şöyle devam etti: "Ailelerin yoğun çabaları sonucu ikisinin de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, birinin entübe olduğu diğerinin de bilincinin açık olduğunu ve görgü tanıklarına göre bu iki kişinin helikopterden atıldığını aktardılar. Helikopterden atılsın veya atılmasın gerçek şu ki ikisi de köyünde arazilerinde çalışırken askerler tarafından alınıp, işkenceyle bilinçlerini kaybedip yoğun bakıma alınacak hale getiriliyorlar.”

