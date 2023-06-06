ATM'den para çekerken aman bunlara dikkat edin

Bankalar hayatımızın en önemli kısmında yer almaktadır. Sürekli olarak mali işlemlerimizi bankalar aracılığı ile yürütüyoruz. Telefon, internet, bankaların online uygulamaları, banka şubeleri veya ATM’ler… Bankacılık sistemi müşterilerinin kendilerine daha kolay ulaşabilmesi için her imkanı sağlamaktadır.



Öte yandan bizler de bankaların ulaşılabilir olmasını isteriz. Bankaların sunduğu birçok hizmet bulunmaktadır. Fatura yatırmak, harç ödemek, taksitlerin yatırılması, hesap açılması, hesap kapatılması, kredi alınması, emeklilik veya sosyal sigorta işlemleri, mevduat veya faizli hesap işlemleri, mali danışmalık ve daha sayabileceğimiz birçok farklı alanda bizler bankalardan faydalanıyoruz.



Bu işlemlerin bazılarını hiç evimizden ayrılmadan akıllı telefon veya bilgisayar başından yapabiliyorken bazı işlemler için ise banka şube veya ATM’lere gitmek zorundayız.



Atm’de Kartım Sıkıştı Ne Yapabilirim?



Bu durum birçoğumuzun başına gelmiştir. Bu durumda ne yapılması gerektiği bir ATM de bize anlatılmamak ile beraber bizde telaşlanırız. Bildiğiniz gibi ATM’ler birer bilgisayar destekli makinedir. Haliyle sık kullanım sonucunda birtakım aksi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumlardan en popüler olan kartın ATM tarafından sıkışması yahut tutulmasıdır.



Normalde siz kartı kart girişine taktıktan sonra bu kart haznede kalır kart ile işlem yapılır daha sonra işlem sonunda mekanizma kartı dışarı verir. Bazen mekanizma kaynaklı olan durumlardan dolayı kart makinenin içine kaçar ya da haznede sıkışıp kalır. Bu durumda ne sizden sonraki kişiler işlem yapabilir ne de siz kartınızı geri alabilirsiniz. Tek yapmanız gerekenler şimdi size açıklayacağımız şeylere kulak vermenizdir.



İlk olarak kartın ATM’deki haznede sıkıştığı anda hemen kartı çıkarmaya çalışmayın. Bu durumda hem makineye zarar verebilirsiniz hem de kartınızın kırılmasına neden olabilirsiniz. Daha sonra kesinlikle ATM başından ayrılmamalısınız.



Hatta kartın sıkıştığını insanlara söylemelisiniz ki bu konuda onlarda dikkatli olup aynı ATM’yi kullanmamaları gerektiğini öğrensinler. Hemen kartın sıkıştığı ATM’nin müşteri hizmetlerini arayarak durumu bildirmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus vardır. Eğer kartın sıkışması müşteri hizmetlerini aradığınızda farklı bir numaradan ararsanız bu duruma sizin için farklı bir sonuç doğurabilir.



Normalde ilgili bankanın müşteri hizmetlerini arayınca sizin sıkışan kartınızın iptali için işlemler yapacaklardır. Fakat siz başka bir numaradan ararsanız bu durumda sizin işlemlerinizi sağlıklı bir şekilde yapamazlar.



Müşteri hizmetlerinden kartınızın iptal işlemi yapılması gerekir. Bazı bankalar telefondan iptal işlemleri gerçekleştiremediği için size bir yetkili göndereceklerdir. Bu durumda yetkili kişi gelinceye kadar muhakkak ATM başında bekleyiniz. Yetkili işlemini yaptıktan sonra kart iptali gerçekleşince oradan ayrılabilirsiniz.



Acil uyarılar



ATM’de işlem yaparken kart şifrenizi başkalarının göremeyeceği şekilde, tuş panelini diğer elinizle kapayarak girmeniz gerektiği belirtildi



İşlem yaptığınız ATM panelinde her zamankinden farklı bir durum (cihaz, kamera, delik vb.) varsa Akbank Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak Bankamızı bilgilendirin. Banka ya da kredi kartı şifrenizi belirlerken sizin ya da yakınlarınızın telefon numarası, doğum tarihi gibi elde edilmesi ve tahmini kolay numaraları seçmeyin.