Avrupa'da güven azalsa da AstraZeneca aşısı Koronavirüs'e karşı yüzde 79 etkili olduğu açıklandı

AstraZeneca tarafından yayımlanan araştırma sonuçları, aşının semptomlu Koronavirüs vakalarını önleme konusunda yüzde 79 etkili olduğunu gösterdi. Aşının ağır hastalığı ise yüzde 100 oranında engellediği tespit edildi.

Klinik testler boyunca herhangi bir ciddi yan etki tespit edilmediği belirtildi. ABD'deki klinik testlerde Peru ve Şili'den de katılımcılar yer aldı.

ABD, henüz AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermedi.

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair endişeler ortaya çıkmış, çok sayıda Avrupa ülkesi kullanımı durdurmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı gibi düzenleyici kurumlar aşının faydalarının, risklerinden fazla olduğunu duyurmuş, kullanımının devam edebileceğini duyurmuştu. Aşıyı askıya alan ülkeler kullanımı yeniden başlatmıştı.



AstraZeneca’ya güven azaldı











Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddiasıyla birçok Avrupa ülkesinde geçici olarak durdurulduktan sonra Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) tavsiyesiyle yeniden yapılmaya başlanan AstraZeneca aşısına halkın güveni azaldı.

Yougov kamuoyu araştırma şirketi tarafından bazı Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmaya katılanların önemli bölümü aşıya güvenmediklerini belirtti.





Almanya’da Başbakan Angela Merkel de dahil olmak üzere birçok siyasetçi sırası geldiğinde Astrazeneca aşısı yaptıracaklarını açıklamasına rağmen, halkın önemli bölümü bu aşıya karşı temkinli yaklaştı. Almanya’da pıhtılaşma iddialarından önce AstraZeneca’ya güvensizlerin oranı yüzde 15 iken bu oran son yapılan ankette yüzde 55’e çıktı.





Ankete katılanların sadece yüzde 32’si AstraZeneca’ya güvendiklerini, geri kalanı ise aşı konusunda kararsız olduğunu belirtti. AstraZeneca’ya en az güven ise Fransa’da tespit edildi. Fransızların yüzde 61’i bu aşıya güvenmediğini söyledi. AstraZeneca’ya olan güven Avrupa genelinde düşerken, birçok ülkede ortalama yüzde 40 oranında güvensizlik oluştu.







