Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı geçen Ulucan Öldürüldü

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI





KAPLAN İÇİN ADAM VURMUŞ





ŞİRKET BASKININDA SİLAHLAR KONUŞMUŞ





KONUŞMAKLA MI TEHDİT ETTİ?





Ankara’da, Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan dosyasını yakından ilgilendiren bir cinayet gerçekleşti. Kaplan’ın kara parasını akladığı iddiasıyla el konulan, Halkbank’tan aldığı kredilerle de gündeme gelen Ayyıldız Tünel Ekipmanları isimli firmanın sahibi tutuklu Ozan Can Yıldız’ın sağ kolu olarak bilinen İbrahim Ulucan, 9 Ağustos Cuma akşamı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ulucan’ı İran uyruklu bir kişinin öldürdüğü öğrenilirken, cinayetin arkasında örgüt bağı olup olmadığı araştırılıyor. Dava dosyasında “Kaplan’ın suçunu üstlendiği, Kaplan için adam vurduğu ve yüzlerce kişinin dolandırıldığı batık Elmacı Marketlerin kağıt üstündeki sahibi olduğu” öne sürülen firari sanıklardan Doğan Kaan Yıldız ve yakın adamı olduğu belirtilen Nezihi Ataç’ın da cinayete ilişkin soruşturma kapsamında arandığı ifade ediliyor.Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında el konulan şirketlerden Ayyıldız Tünel Ekipmanları isimli firmanın ismi bu kez de bir cinayet ile gündeme geldi. Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 38 sanık hakkındaki “kara para aklama” davasının tutuklu sanıklarından Ayyıldız firmasının yüzde 50 ortağı Ozan Can Yıldız’ın sağ kolu olarak bilinen İbrahim Ulucan, 9 Ağustos Cuma akşamı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Ulucan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ulucan’ı öldüren kişinin İran uyruklu olduğu belirtilirken, aynı davanın firari sanıkları arasındaki Doğan Kaan Yıldız ile yakın adamı olduğu belirtilen Nezihi Ataç’ın da cinayet soruşturması kapsamında arandığı kaydedildi. Cinayetin arkasında örgüt olup olmadığı ise araştırılıyor.Öte yandan firari Doğan Kaan Yıldız, Kaplan hakkındaki örgüt ve kara para aklama iddiasıyla açılan her iki davanın da sanıkları arasında yer alıyor. İddianamelerden birinde Yıldız, “Kaplan’a suçunu üstlenecek düzeyde bağlı” ifadeleriyle anlatılıyor. Buna göre Yıldız, Kaplan’ın kullandığı “06 ABK 025” plakalı aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibiydi. Aynı araçla trafik çevirmesine takılan Kaplan’ın araçta yakalattığı glock marka tabanca ve yüklü miktardaki parayı “bana ait” diyerek üstlendi. Yıldız aynı zamanda gizli tanıklık yaptığı ortaya çıkan ve Macaristan’da yakalanan dosyanın firari sanığı Serdar Sertçelik ile birlikte yüzlerce kişinin dolandırıldığı batık Elmacı Marketler isimli firmanın da sahibi olmasıyla dikkat çekiyor. Yine iddianamede Yıldız’ın, Kaplan’ın talimatıyla Mehmet Akif Çetin’i ayaklarından vurduğu anlatılıyor. Soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyon sırasında gözaltına alınan Yıldız, daha sonra serbest bırakıldı. Bir süre sonra dosyadaki kritik rolü anlaşıldı ancak Yıldız çoktan kayıplara karışmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yıldız’ın ismi bu defa Ulucan cinayeti ile gündeme geldi.Öte yandan Ulucan cinayetinin arka planına ilişkin de dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Kaplan dosyasının ek klasörlerine yansıyan olaylardan birinde, Ayyıldız isimli firmayı kurduktan sonra ortaklıktan ayrılan Doğan Kaan Yıldız’ın, firmanın yüzde 50 ortağı olan ağabeyi Ozan Can Yıldız’dan alacağı olmadığı halde zaman zaman para istediği, bir defasında da birkaç adamıyla şirketi basmaya gittiği ifade ediliyor. Dosyadaki bilgilere göre, Doğan Kaan Yıldız’ın tehdit mesajları gönderdikten sonra adamlarıyla beraber şirkete gittiği, bu esnada şirkette bulunan ve Ozan Can Yıldız’ın sağ kolu olduğu belirtilen İbrahim Ulucan’ın da Doğan Kaan Yıldız ve beraberindekilere havaya ateş açarak silahla karşılık verdiği anlatılıyor. Baskın sırasında şirkette bulunan Ulucan ile diğer isimlerin Doğan Kaan Yıldız ve adamlarından şikayetçi oldukları ancak Haziran 2022’de gerçekleşen bu olaydan bir süre sonra Doğan Kaan Yıldız’ın Kaplan’a yakın bir isim olması nedeniyle şikayetin geri çekildiği belirtiliyor. Doğan Kaan Yıldız’ın işyeri baskını yapmaya gittiği isimlerden biri ise Ulucan cinayeti kapsamında aranan Nezihi Ataç.Ulucan’ın silahla karşılık verdiği bu olay Doğan Kaan Yıldız ile arasındaki husumetin kaynağı olarak görünse de cinayete ilişkin farklı iddialar da konuşuluyor. Buna göre Kaplan ve Ayyıldız firmasının ortağı Ozan Can Yıldız’ın tutuklanmasından sonra Ulucan’ın şirketten dışlandığı, bu nedenle Ozan Can Yıldız’a haber göndererek, “konuşmakla” tehdit ettiği de iddialar arasında. Ulucan’ın bu tehditten sonra öldürülmesine karar verildiği, firari Doğan Kaan Yıldız’ın da yakın adamı Ataç ile birlikte cinayeti organize ettikten sonra tetikçiyi ayarladığı da öne sürülüyor. Bu arada aranmasına devam edilen Ataç’ın da Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimlerden olduğu, hakkındaki soruşturmanın da ana dosyadan ayrılarak farklı bir numara ile yürütüldüğü öğrenildi.