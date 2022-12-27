Samanyolu Haber /Gündem / AYM'nin adalet sınavı: Bylock için karar verecek /27 Aralık 2022 12:32

AYM'nin adalet sınavı: Bylock için karar verecek

Anayasa Mahkemesi, AİHM ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından tutuklama ve mahkumiyet için yeterli delil olmadığı kararı verilen ByLock için toplanıyor.

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AİHM'nin 2021'deki Tekin Akgün'ün başvurusunda ByLock'la ilgili tutuklamaları hukuksuz bulmuş, tutuklamaya yeterli bir delil olmadığına karar vermişti. AYM, yerel mahkemelerden çıkan farklı kararlar üzerine "Bylock’un mahkumiyet için tek başına yeterli delil olup olmadığı" konusunda içtihat kararını verecek.

 Anayasa Mahkemesi (AYM), Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda delil olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması ByLock’un “mahkumiyet için tek başına yeterli olup olmayacağı” konusunda karar vermek üzere toplanıyor.

Anayasa Mahkemesi, önümüzdeki çarşamba günü yapacağı toplantıda ByLock konusunda dava süreçlerini de etkileyebilecek önemli bir karar verecek. AYM, “ByLock’un mahkumiyet için tek başına yeterli delil olup olmadığı” konusunu netleştirecek.

AYM, ByLock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 kişinin başvurusunu 28 Aralık günkü gündemine aldı. Mahkemenin gündeme ilişkin duyurusunda, “Başvuru; ByLock isimli program verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.” denildi.

Sözcü gazetesi, telefonunda ByLock haberleşme sistemi bulunduğu için üyelik suçundan mahkum olan çok sayıda kişinin, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptığını, “ByLock’un mahkumiyet kararında tek ve belirleyici delil olarak gösterilmesinin, adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini” savunduğunu belirtti.

Bazı mahkemeler, ByLock uygulamasının gizli bir haberleşme aracı olduğu iddiasıyla binlerce mahkumiyete hükmetti.

Bazı mahkemeler ise telefonunda ByLock programı bulunan sanıklar hakkında “Ceza için yeterli, her türlü şüpheden uzak, hukuka uygun, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden” beraat kararları verdi.

AYM, AİHM KARARI SONRASI  ZOR DURUMDA KALDI
ByLock’un hukuka aykırı bir delil olarak MİT tarafından elde edilmesine rağmen bireysel başvuruları reddeden AYM’ye, AİHM’nin kararı sonrası ‘etkili bir iç hukuk yolu olmadığı’ eleştirileri yöneltildi. AİHM’in programı yeterli delil saymaması üzerine zor durumda kalan AYM’nin içtihat oluşturacak bir karara imza atıp atmayacağı bilinmiyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin daha önce almış olduğu ByLock uygulamasının yargılama konusu yapılamayacağına dair bir kararı bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2021’de ihraç polis memuru Tekin Akgün’ün başvurusu üzerine ByLock’un mahkumiyete ve tutuklamaya yeterli delil olmadığına karar vermişti. AİHM ayrıca Uluslararası Af Örgütü Türkiye eski Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hakkındaki kararını Ekim ayında kesinleştirmişti. Bu kararla AİHM, yasal gazeteye abone olma, kız kardeş eşinin Zaman gazetesi editörü olması, çocukların yasal okula gitmesi ve içeriği tespit edilmemiş ByLock kullanımı terör örgütüne üyelik suçlamasında tutukluluk için yeterli olmayacağını kesin hükme bağlamıştı.
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