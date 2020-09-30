Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan: 2 bin 300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi /30 Eylül 2020 09:51

Azerbaycan: 2 bin 300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi

Azerbaycan, ordunun saldırısında 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. 

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi. 

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ERMENİSTAN'DAN TERTER KENTİNE TOP ATIŞI YAPILDI

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi. 
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