Azil soruşturmasını yürüten komitenin elinde deliller var

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyelerinden biri, bu hafta başlayacak kamuya açık oturumlar öncesinde, Donald Trump'ın rakiplerini araştırması için yabancı bir hükümet üstünde baskı kurmak amacıyla bir "şantaj planı" yaptığına dair politikacıların kanıtı olduğunu belirtti.





Independent Türkçe'de yer alan haber göre Pazar günü CBS’ten Margaret Brennan’a konuşan Demokrat kongre üyesi Eric Swalwell, başkanın makamını kötüye kullandığına dair yeterli kanıtın halihazırda bulunduğunu söyledi.





Swalwell, “Bunu ileri sürebilmek için aldığımız yeminli ifadelerden yeterince kanıt topladık. Yabancı bir hükümetten başkanın rakibini araştırmasını istemek için vergi mükelleflerinin dolarlarının kullanıldığı bir şantaj planının kanıtı" dedi.





Azil soruşturmasını yürüten komitelere kapalı oturumda zaten ifade veren üç yetkili, bu hafta kamuya açık biçimde kanıt sunacak.





Çarşamba günü, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Ukrayna'daki en kıdemli ABD diplomatlarından William Taylor'la Avrupa ve Avrasya İlişkileri Yardımcı Sekreteri George Kent'i dinleyecek.





Cuma günüyse ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç ifade verecek. Yovanoviç, Demokratların kirli çamaşırlarını bulma çabasındaki Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yle işbirliği yapmadığı için mayıs ayında ansızın geri çağrılmış görünüyor.







Üçü de, başkanın ve üst düzey yardımcılarının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i askeri yardım ve Beyaz Saray'da bir görüşme karşılığında Demokrat başkanlık aday adayı Joe Biden'a ve 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'ne yönelik soruşturmalar açmaya zorlama çabasına dahil olduğuna dair mahkum edici ifadeler verdi.





Trump, herhangi bir yanlış yaptığını reddediyor ve Demokratlar'ı kendisine karşı bir cadı avına girişmekle suçluyor.





Trump'ın en konuşkan destekçilerinden Cumhuriyetçi senatör Rand Paul, başkanın Ukrayna'dan taleplerinin bir "karşılıklı anlaşmayı" temsil ettiğini sürekli inkar etmeyi bırakarak yeni bir savunma denemesi gerektiğini öne sürdü.





Paul, NBC'nin Meet the Press programında şöyle söyledi:





"Başkanlar yardımı önceden, yolsuzluktan dolayı kesti. Demek istediğim şu ki, bence 'İstediğini alana kadar yardımı kesti' demek hata. Eğer yolsuzluk varsa ve yolsuzluk olduğuna inanıyorsa, yardımı kesmeye hakkı var. Bu yüzden, 'karşılıklı anlaşma yapmadı' iddiasında bulunmanın herkes için büyük bir hata olduğunu düşünüyorum ama Trump yönetiminin de bu iddiayı savunduğunu biliyorum. Ben bu argümanı öne sürmezdim. Ben olsam, gerçekte benim dışımda Washington’daki her politikacının, Ukrayna’yı kendi amaçları için manipüle etmeye çalıştığını savunurdum."





Bununla birlikte, Demokrat kongre üyesi Jim Himes, Cumhuriyetçilerin, Biden gibi başkan yardımcılığı görevini yürütürken ABD politikasının bir parçası olarak Ukrayna'daki yolsuzlukla ilgilenmeye çalışan politikacılarla Trump’ın kendi siyasi pozisyonuna yarar sağlama çabası arasında yanlış bir denklik kurmaya uğraştıklarını söyledi.





Jim Himes, Meet the Press'e şöyle konuştu:





ABD Başkanı'nın savunmasız bir ülkeden siyasi isteğini yerine getirmesini ve rakibinin peşine düşmesini - zorla - talep etmesiyle Joe Biden'ın ABD'nin dış politikasını yürütmesinin bir ilgisi yok. Başkanın yaptığı şey yanlış ve azledilebilirliğe açık.