Bahçeli: İmamoğlu sorumludur, görevinden alınması şarttır

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye terör iddiasıyla başlattığı özel teftişe ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.







Bahçeli, “Teftiş sürecinin İBB Başkanı ile ilgili mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormayacak mıdır? Bunları sorduysa biliyorsa suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur” dedi.





İBB’YE ‘TERÖR’ TEFTİŞİ: SUÇ SABİT OLURSA 1 SANİYE MAKAMI İŞGAL EDEMEZ





Bahçeli konuya ilişkin şunları söyledi: “İBB’de işe alınanlardan 557’sinin terör örgütleri ile iltisak içinde oldukları iddiasının üstüne gidilmesi, teftiş mekanizmasının çalıştırılması bir hukuk gerçeğidir. İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler utanmaz yüzsüzlükleri ile Türk Milleti’nin kripto hasımlarıdır. Belediyeye terörist almanın neresi milli irade hükmüdür? Teftiş sürecinin İBB Başkanı ile ilgili mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormayacak mıdır? Bunları sorduysa biliyorsa suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur.”





“Suç sabit görülürse İBB Başkanı 1 saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir.” diyen Bahçeli, “Cumhurbaşkanımızla belediye başkanını karşılaştırmak soysuz bir kıyastır. Teröristlerin işe girdiği bir rapor formatına bağlandıktan sonra İBB Başkanı’nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır. Sorumluluk İBB Meclisi’ne aittir.”





CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL’İ HEDEF ALDI







Bahçeli, konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’ii hedef alarak,”Ağızların dikişleri patlamış bir grup başkanvekili kuran kursları için orta çağ zihniyeti demek suretiyle, ucuz, uydu, köhne, din dışı bir bühtan da bulunmuştur. Bu saygısız, edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanının aziz milletimizden derhal özür, Allah’tan da af dilemesini bekliyoruz. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Cuma namazını kazaya bırakan bozuk zihniyet bu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah ülkemizi de milletimizi de bunlardan korusun.” dedi.



