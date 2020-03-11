Bakan’dan Corona virüsü açıklaması

16.30 sularında bitmesi planlanan toplantı 17.15'te bitti ve bakanlar kameralar karşısına geçti. Okulların Corona virüsü nedeniyle tatil edilip edilmeyeceği konusuyla ilgili konuşan Koca, "Burada salgının seyri de okulların tatil edilmesini belirler" ifadesini kullandı.





Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 13.30’da başladı. Kurul, dün Bakan Koca’nın Türkiye’de ilk Corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı.





Toplamda 26 kişiden oluşan bilim kurulunda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.





FAHRETTİN KOCA: SORUN KÜRESEL, MÜCADELEMİZ ULUSALDIR





Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:





* Hayatın insan dışında kalan maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içine sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımızın olması kuvvetle muhtemeldir.





*Toplumun diğer bireylerine kıyasla sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Yanlış, maksatlı, kötü niyetli enformasyon bu tip olaylarda en aktif bulaşıcıdır. Sorun küreseldir, mücadelemiz ulusaldır. Burada güçlü aktörün medya olacağını söylemek istiyorum.





“TANI VE İZOLASYONU HEMEN YAPTIK”





Bugün de bilim kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantılarımızın ve aldığımız kararların sürece katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal dil ve içerikle ele almadık, bilimsel bir yöntemle ilerledik.





* Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha da üst düzeye çıkacaktır. Bunu bekliyorduk, tanı ve izolasyonu hemen yaptık. Fakat salgının Avrupa’daki durumu bizi bu tabloyla karşı karşıya bırakmakla yetinmeyecektir.





* Bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri. İlişkileri tümden kesmek imkan dahilinde değil. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız, bilim kurulu toplantılarımızda bizlerle birliktelerdi. Konunun yurt dışı tarafı bilim insanları tarafından her alana hakim olması bakımından tartıştılar ve kararlar aldılar.













“KİŞİSEL MAHREMİYETİ GÖZETMEK ZORUNDAYIZ”





* Ticaret bakanlığımız bu süreçte, maske ve bunun gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve sağlık bakanlığı ve ticaret bakanlığının tabi olması kararı alınmıştı.





* Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticimizin piyasada vatandaşımızın alabilir doygunluğa ulaşmadan temin edilmesini izin verilmeyeceğini hatırlatmak istiyorum.





* Turizm Bakanlığımız da kültür ve sanat organizasyonlarıyla ilgili bir yaklaşımı oldu. Sezon açılışı yapmamış otellerin durumuyla ilgili konuşuldu.





* Dün bir pozitif vakayla karşılaştık, bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum virüsün sadece ülkemiz sınırlarının içine girdiğini gösterir. Şimdi yapmamız gereken tedbirler doğrultusunda hayatımızı bir düzene sokmaktır. Ulusal bir mücadele vereceğiz.





* Ben dün de ifade etmiştim, daha detaylı bilgi verebilirdim. Daha detaylı bilgiler aktarabilirdim ama şu süreçte vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Kişisel mahremiyeti gözetmek zorundayız. Aileyle, temaslı kişilere karşı tedbirlerin alındığını söylemek istiyorum.





“VAKA YURT DIŞI TEMASLI VE DURUMU İYİ”





* Karantina dediğiniz biliyorsunuz bir odaya alınır, çıkmamak üzere alınması gereken tedbirler alınır.





* Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi biliyorum. Detay bilgilerin ve kişisel mahremiyet noktasında verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Bu mahremiyet boyutuyla olmamış olsa niye kişisel bilgileri vermeyeyim.





* Ben diyorum ki, yurt dışı temaslı ve genel durumu iyi. Temaslı kişilerin karantinası dahil olmak üzere tedbirler alınıyor. Daha öte bilgilerin doğru olmadığı kanaatindeyim.





“SALGININ SEYRİ OKULLARIN TATİL EDİLMESİNİ BELİRLER”





* Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Corona virüsü salgınının seyri de okulların tatil edilmesini belirler





* Gelen hastaya yaklaşım da hazırlanan rehber doğrultusunda bütün ülkede standart durumda.





* Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın Corona virüsüyle ilgili bir toplantı olacak.





* Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca dışarı çıkmamalarını, çıkarlarsa maske kullanmalarını ve evlerini havalandırmalarını söylüyoruz.





“60-65 YAŞ ÜSTÜNÜN DIŞARI ÇIKMAMALARINI İSTİYORUZ”





* Biz bu salgının yayılmasını önleyeceğimiz durumunda başarılı oluruz. Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz.





* Yaşlılarımızın, 65 yaş üstü özellikle dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yurt dışından gelenlerin yaşlılarla temasa geçmemesini öneriyoruz.





* Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim.





“YENİ KARARLAR DEVREYE GİREBİLİR”





* Bu enfeksiyonun önümüzdeki en fazla 2 aylık süreci bizim için son derece önemli. Bu dönemde alacağımız kararlar ertelemeye yönelik olmalı. Kuralları mutlaka uygulayarak bu süreci vatandaş ile yöneterek götürelim istiyoruz. Bir dinamik süreçteyiz her gün yeni kararlar devreye girebilir.





* Kaygıları gideren bir yaklaşımda olalım. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Mücadeleyi hep birlikte, vatandaşlarımızla birlikte vereceğimizi, panik içinde olmamamız gerektiğini söylüyorum.





RUHSAR PEKCAN: AŞIRI FİYAT ARTIŞLARI OLDU





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuya ilişkin şöyle konuştu:





* Bizde işin başından beri bakanlarımızla ve bilim kurulunun aldığı kararlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerekli tüm önlemleri alarak ticaretin sağlanması, akışının sağlanması üzerinde başarılı çalışmalar yürütüyoruz.





* Ticaret Bakanlığı olarak maskede, tıbbi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu, ihracatında da artışlar oldu. Bizim amacımız ihracatı engellemek değil.





* Önceliğimiz halkın sağlığı ve makul bir fiyat üzerinden alışverişlerini yapması. Halkın istediği, normal piyasa fiyatlarına ulaşılabilir olması bakanlıklar olarak düşündüğümüz. Fırsatçılara biz bakanlık olarak göz açtırmayacağız.





“2 BİN 180 FİRMAYI SORUŞTURMA KAPSAMINA ALDIK”





* Fuarlar önemli, özellikle yurt dışındaki fuarlar. Bu fuarları erteleme kararı aldık. Onun da duyurusunu, resmi duyurusunu yapacağız.





* Ticaret Bakanlığı olarak 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik. İlk aşamada 9 firmaydı ancak şimdi 2 bin 180’ini soruşturma kapsamına aldık.





* Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız.





* 16 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız.





TURİZM BAKANI ERSOY: SEZON BAŞLANGICI MART DEĞİL NİSAN SONU





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Corona virüsünün turizme etkileri hakkında şöyle konuştu:





* 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye’ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor.





* Geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışı mart değil nisan sonunda yapmalı.





* Mart sonu sezon başlangıcı oluyor. Biz bunu otelcilerle görüştük, sezon başlangıcı Mart sonu değil Nisan sonu olması gerektiğini öneriyoruz. Önemli olan sayıyı yakalamak değil, virüs riskinin azalmasını sağlayarak turizmin devam etmesini sağlamak.





* Aynı bölgede 3 ya da 4 oteli olanlar sadece bir tanesini açacak.