Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca hatırlatma dozunu Turkovac ile yaptırdı /29 Aralık 2021 21:12

Bakan Koca hatırlatma dozunu Turkovac ile yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdığı belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek ve hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı.

Koca Twitter hesabından "Bilim Kurulu Üyelerimizle beraber hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC aşımız ile oluyoruz" paylaşımında bulundu.

"YARINDAN İTİBAREN UYGULAMA BAŞLAMIŞ OLACAK"

Fahrettin Koca "Özellikle bugün önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili acil kullanım onayının sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte müjdesi verilmişti. Yerli aşımız Turkovac'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Turkovac son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. Ben bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı özellikle hatırlatma dozlarını Turkovacla yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak" açıklamasında bulundu.
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