Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı /24 Eylül 2020 21:50

Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimde ortaya çıkan koronavirüs salgını verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74 kişi artarak 7 bin 785'e yükseldi. Bugün koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı bin 721 olarak açıklanırken bin 573 kişinin hastalığı ağır atlattığı ifade edildi. Türkiye'de bugün hastalığı atlatan kişi sayısı da bin 241 olarak ifade edildi. 

Ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Koca,  "Ağır hasta sayımız bin 573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı ( yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız bin 721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı Sonraki Haber >>

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:29