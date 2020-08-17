Barcelona'da büyük kriz! Messi takımdan ayrılacak mı?

Barcelona'da 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrasında kazan kaynıyor. Barcelona yönetiminin Pazartesi günü gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktör Setien ile Sportif Direktör Abidal'in görevlerine son verimesi bekleniyor.

Barcelona futbolcuları erken seçim istiyor

Öte yandan Barcelona futbolcuları kulübün köklü değişikliğe ihtiyacı olduğunu düşündüklerinden kulübün erken seçim almasını istiyor. AS'ın haberine göre, Pique'nin maç sonu "Barcelona'da yapı değişmeli" sözlerini desekleyen futbolcular erken seçim istiyor.

Bu nedenle Barcelona futbolcuları başkan Bartomeu'nun erken seçim kararı almasından yana. Ayrıca Messi'nin ise kulüpte kalma şartlarından birinin de yönetim değişikliği olduğu öğrenildi. Bu sezon yönetim ve Abidal ile sorunlar yaşayan Messi, kalması adına yönetim değişikliği şartını sundu.













Messi'nin takımda kalma şartları





Bu sezon yönetimle kriz yaşayan Arjantinli yıldız, diğer futbolcularla birlikte erken seçim kararının alınmasını ve yönetimin tamamiyle değişmesini istiyor. Messi yeni yönetimle birlikte teknik direktörlüğe Xavi'nin getirilmesini ve aynı zamanda değişen yönetimin hiçbir şekilde futbol takımının içişlerine müdahale etmemesi şartını koydu.

Öte yandan gazeteci Marcelo Bechler, Arjantinli yıldızın yeni yönetime ayrılma kararını ilettiğini söyledi.





Manchester City tüm şartları zorlayacak

Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde transferde bir numaralı favori Manchester City olarak gösteriliyor. Daily Mail, İngiliz yönetiminin Guardiola'nın eski öğrencisini takıma katmak için tüm şartları zorlayacağını yazdı.



