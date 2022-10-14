Bartın'daki kömür madeninde patlama meydana geldi

Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan kömür madeninde yaşanan patlamada maden içinde mahsur kalan işçiler olduğu ifade edildi.Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Yer altında mahsur kalan işçiler var" açıklamasında bulundu.Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan son açıklamasında, "Eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta 5 işçi var" dedi.Halk TV yayınına katılan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır: "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. 14 kişi işçi madenden çıkarıldı"Bartın Valiliği: “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni olmayan bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekipler seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, NTV yayınında konuştu. Yüksel, ''Kuyu asansörlerinin çalıştığı söyleniyor. Şimdiye kadar çıkmış olmaları gerekiyordu. 35 kişiden ses çıkmaması bizi kaygılandırıyor. Eğer göçük altında kalmasalarda bu saate kadar çıkmaları gerekirdi. Ocağın planlarını görmeden yapılacak açıklamalar erken olur'' dedi.CHP İl Başkanı Selim Karataş'ın Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamaya göre, Türkiye taş kömürü işletmelerine bağlı, Amasra Taş Köprü İşletmesi'nde -300, 350 kotunda saat 18.15 civarında bir patlama meydana geldi. Tam da üretimin yoğun olduğu bir madende. O bölge de -300, 350 arasında 50-60 civarında kişinin yani gümrük çıkaran madencilerin içeride olduğu söyleniyor" dedi.Öte yandan Karakaş 4 yaralı madencinin çıkarıldığını ifade erken "Diğer madencilere ulaşma çalışması devam ediyor. Neden patlama olduğunu ve sebeplerini şuana kadar öğrenemedik. Çünkü bu konuda sağlıklı bir bilgi gelmiyor. Yoğun bir şekilde yaralılara ulaşılmaya çalışılıyor. Herhangi bir kayıp haberi şuana kadar gelmedi. İnşallah bundan sonra da gelmez" değerlendirmesini yaptı.AFAD sitesinden yapılan açıklamada patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.AFAD, maden ocağı patlamasının ‘trafo kaynaklı’ olduğu yönündeki açıklamasını Twitter hesabından sildi.Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir Patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.