Samanyolu Haber /Dünya / Benzin fiyatını tabelaya yanlış yazdı yüzlerce araç istasyona akın etti /19 Haziran 2022 11:56

Benzin fiyatını tabelaya yanlış yazdı yüzlerce araç istasyona akın etti

ABD'de bir benzin istasyonu çalışanı, yanlışlıkla benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazınca, hatadan faydalanmak isteyen sürücüler istasyona akın etti.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.

ÇALIŞANIN HATASI İSTASYONA PAHALIYA PATLADI

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Szczecina'nın hatasını fark etmesi ise neredeyse 3 saat sürdü ve durumdan faydalanmak isteyen sürücüler adeta istasyona akın etti. Çalışanın bu hatası şubeye 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL'ye patladı.

PARAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi. Çalışan ve ailesi, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden ailesiyle beraber bağış kampanyası başlattı, şimdiye kadar ise 4 bin 700 dolar yani yaklaşık 82 bin TL toplandı.

"UCUZA BENZİN ALAN KİŞİLER DESTEK OLMALI"

Bağışçılar, Szczecina'nın hatasını üstlenmesinin erdemli bir davranış olduğunu söylerken bazıları da durumdan faydalanarak ucuza benzin alan kişilerin destek olması gerektiğini belirtti.
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