Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş avantajlı skoru 90+4’te yakaladı! /27 Temmuz 2023 23:47

Beşiktaş avantajlı skoru 90+4’te yakaladı!

Beşiktaş sezon açılışını yaptığı Dolmabahçe'de Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti. Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçı galibiyetle tamamlayan Kartal, Tiran'da oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

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Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana’yı 3-1 mağlup etti.

Sezon açılışını Dolmabahçe’de yapan Kartal, 2 farklı öne geçtiği maçta Tirana karşısında avantajlı skoru 90+4’te buldu.

TİRANA 83’TE FARKI 1’E İNDİRDİ

Konferans Ligi’nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş, seyircisi önünde 2 farklı önde götürdüğü maçta 83’te Tirana’nın golüne engel olamadı.

2 farkın daha avantajlı olacağı iç sahada farkı koruyamayan siyah beyazlılar 90+4’te bulduğu golle Arnavutluk’taki rövanş maçı öncesi sevindirici skoru elde etti.

İlk yarıda Onur Bulut ve Muleka’nın golleriyle soyunma odasına 2-0 öne giren Kartal, 83’te Kaina farkı 1’e indirdi. Oyuna sonradan giren genç Semih Kılıçsoy 90+4’te attığı golle Dolmabahçe’de skoru belirleyen isim oldu.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk’un başkenti Tiran’da oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut’un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

42. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Aboubakar’ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

83. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rimal Haxhiu son çizgiye inmeden ortasını yerden altıpas alanına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Kaina kalecimizden önce dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı kalemize gönderdi.

90+4’te temsilcimiz oyuna sonradan giren Semih Kılıçsoy ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Jean Onana’nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Semih Kılıçsoy ceza sahasına girdi ve sağ ayağı ile çok sert vurarak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.

Onur Bulut 11’de başladı

2UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana’yı konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’in yokluğunda Onur Bulut’a 11’de şans verdi.
Sezonun ilk resmi maçında kaleyi Mert Günok’a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünde Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku’yu görevlendirdi. Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic’e forma veren Güneş, hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar’dan kurdu.

Yeni transferler yedek kulübesinde

Beşiktaş’ın bu sezon transfer ettiği Emrecan Bulut ve Jean Onana karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerine kulübede başlayan iki oyuncu, Güneş’in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarlarının karşısında görev yapmış olacak.

Yönetime tepki devam ediyor

Beşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti. Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde “Yönetim istifa” şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.

Arnavut taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Tirana taraftarları, Dolmabahçe’deki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Arnavut futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün üçte birlik kısmını doldururken, başlama vuruşu öncesi takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.
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