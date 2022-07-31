Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş-Sampdoria maç sonucu: 1-1 /31 Temmuz 2022 00:53

Beşiktaş-Sampdoria maç sonucu: 1-1

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş-Sampdoria maç sonucu: 1-1

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İtalyan ekini Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Siyah Beyazlı ekibin golü Wout Weghorst'tan gelirken İtalyan ekibinin golünü Abdelhamid Sabiri attı.

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıkları öncesi son hazırlık maçını taraftarı önünde oynadı ve Sampdoria'yı konuk etti. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, hazırlık döneminde 3'lü savunma kurgusunu tercih etmesine rağmen bu karşılaşmada 4-3-3 formasyonunda takımını sahaya gönderdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Saiss ve Oğuzhan Akgün'den oluşturdu.


Orta sahada Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz ve Gedson Fernandes'i görevlendiren Ismael'in hücum hattındaki tercihleri ise Ghezzal, Muleka ve Weghorst oldu. Siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk yarısında bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremedi. Konuk ekip 37'nci dakikada Sabiri'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 

65'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Önde yapılan baskı sonrasında kapılan topta Gedson'un ayak uzattığı top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Weghorst, sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Maç bu skorla bitti.
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