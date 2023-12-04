Bilgisayar çocukları aptallaştırıyor mu?

Dijital alandaki meslek eğitimini gözden geçirmeli mi?

Lankau ve aynı görüşü paylaşanların başlattığı imza kampanyası, Almanya'daki okullarda dijitalleşmede geri kalındığı eleştirilerinin arttığı bir döneme denk geldi. Buna rağmen Lankau ve kampanyaya katılan diğer bilim insanları, Eğitim Bakanlığından yuva ve okullarda teknolojinin kullanımını tekrar değerlendirmesini talep ediyor.

Bilgisayar çocuğun gelişimini nasıl etkiliyor?

Prof. Lankau ve arkadaşlarının imza kampanyası çıkışı ve talepleri diğer araştırmacılar arasında çok da kabul görmedi. Yunanistan'daki Batı Attika Üniversitesi Küçük Çocukların Eğitimi ve Dijital Teknolojiler Bölümü uzmanlarından Maria Hatzigianni Lankau'nun değerlendirmelerini "teknik düşmanı bir eğilim" diye niteliyor. DW'ye konuşan Hatzigianni, "Bilgisayarlara yönelik benzer görüşler 1990'lardan beri var. Piyasaya her yeni teknoloji geldiğinde bazı insanlar paniğe kapılıyor. Sokrates'in bundan yaklaşık 2 bin 500 yıl önce dediği gibi, 'Bir şeyleri yazmak bizi unutkan kılıyor" sözleriyle kendi görüşlerini anlatıyor.

Dijitalleşme üzerine hararetli tartışmalar





Bilgisayar gelişimi destekleyebilir





Eğitime çocukların katılımı

Yunan hükümetiyle ortak bir proje kapsamında, 4-6 yaş çocukları için bir öğrenme aplikasyonu geliştirdiklerini aktaran Hatzigianni öğrenme platformlarının iyileştirilmesi sürecine çocuklar, öğretmenler ve veliler katılırsa sonucun çok daha başarılı olacağını ifade ediyor.