Beş soruda Uluslararası Ceza Mahkemesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu?





Uluslararası Ceza Mahkemesinin gücü ne kadar?





Uluslararası Ceza Mahkemesinin baktığı davalar hangileriydi?

BBC Türkçe'nin haberine göre, faaliyetleri için yıllık 160 milyon dolarlık bütçeye sahip olan UCM, şu ana dek 40 davayı karara bağladı ve 10 kişi hakkında hüküm verdi. Mahkeme, eski Sudan lideri Ömer el Beşir ile öldürülen Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Netanyahu hakim karşısına çıkartılabilir mi?

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) birçok ülkesi Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Ancak Filistin 2012 yılında Birleşmiş Milletlere gözlemci olarak dahil edilmiş, 2015 yılında da UCM'ye üye olmuştu. İsrail, Roma Statüsüne taraf olmasa da Filistin Özerk Yönetimi'nin UCM'ye üye olması uluslararası mahkemeye yargılama yetkisini tanıyor.

Türkiye resmi olarak davacı olabilir mi?



