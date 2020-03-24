Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Erdoğan'ı tecrit uygulamasına ikna edememiş





Bizlerin söylenenlerin satır aralarından ve başka ülkelerdeki deneyim ve bilgilerden çıkarabileceğimiz söylenmeyenler şunlar:





-Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı koronavirüs yayılmasını yavaşlatmanın en iyi yolunun genel bir tecrit uygulanması olduğuna ikna edememiş.





-Sağlık çalışanlarına üç ay boyunca iki kat maaş kararı belli ki bugün çıkmış. Belli ki Kılıçdaroğlu’nun basın toplantısı ardından akşam haberleri ve yarınki gazetede hükümetin kararı olarak duyurulması istenmiş.





-Virüsün yayılma seyrinin bütün dünyada aynı olduğu, nüfusun üçte ikisine (Türkiye nüfusuna oranlarsak) yaklaşık 55 milyon bir şekilde değeceği, değdiklerinin yüzde 20’sinin (yaklaşık 11 milyon) hastalanma ihtimali olduğu, bunların yüzde 80’inin hafif (8.8 milyon), yaklaşık yüzde 15’inin ağır (3.3 milyon), yüzde 5’inin çok ağır (1 milyon 100 bin) hastalanacağı ve yüzde 3’ünün (33 bin) ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağının istatistik bir değer olarak karşımızda olmasına rağmen, Türkiye’deki durumun Dünyadan çok farklı olduğuna inanmamız isteniyor. Umalım Bakan haklı çıksın, insanlarımız kurtulsun ve Türkiye bir başarı örneği olarak kayda geçsin.





-Siyaset kulisinde Koca’nın basın toplantısı metnine Beştepe metin yazarlarının, hatta İstanbul’daki belli mahfillerin kaleminin değdiği söylentisi yayılıyor. En son sayfada kalan iki satırı okumayı unuttuğunu fark edip sorulara geçerken sonradan eklemesi konuşmanın en azından bazı bölümlerinin sonradan monte edildiği şeklinde yorumlanıyor.





-Sağlık Bakanı Koca’nın son günlerde öne çıkması ve belli ölçüde sempati toplaması belli ki AK Parti içinde, üst katlarda birilerini rahatsız etmiş. Başka türlü yarım saat içinde neden dört defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür etme ihtiyacı duysun? Albayrak cebinden vermiyor ki; kabinenin adı da Erdoğan kabinesi. Bakanın sağlık çalışanlarına ikramiye açıklarken önce dil sürçmesiyle “kaybımız (ayda) 1,5 milyar lira” demesi, belli ki kendi ifadesi değil, nitekim Bakan hemen “maliyeti” diye düzeltti ve Albayrak’a bir kez daha teşekkür etti. Yetmemiş olacak ki, Albayrak ayrıca açıklama yaparak toplam 4,5 milyar liraya mal olacak bu adımın kendi eseri olduğunu duyurmak ihtiyacı duydu.





-Siyaset kulisinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da son zamanlarda sempati topladığı için AK Parti içindeki bazı gruplarca hedefe alındığı konuşuluyor. Uzaktan eğitimin ilk gününde ortaya çıkan Adnan Menderes’in idamının çizgi film olarak çocuklara gösterilmesinin “içeriden sabotaj” olduğu öne sürülüyor. Selçuk “güvendiği kişiler” tarafından kumpasa düşürüldüğünü söylüyor satır arasında.