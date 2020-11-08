Bill Gates’den okumak için 4 kitap önerdi

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Lloyd Minor'la yaptığı bir söyleşide okunması gereken kitaplar için bir liste verdi.







Bill Gates’in önerdiği kitaplar şöyle:





Pandemi Sonrası Dünya İçin 10 Ders





Pandemi Sonrası Dünya İçin 10 Ders (Ten Lessons for a Post-Pandemic World) isimli kitap köşe yazarı ve aynı zamanda CNN Worldwide'da Sunucu olan Fareed Zakaria tarafından yazıldı.





Bu kitap Gates'in koronavirüs ile ilgili önerdiği kitaplar arasında bulunuyor. Kitapta pandemi döneminde öğrenilenlerin "ders" alınarak yönetimlerin ve toplumun bunları salgın sonrası düzende aklından çıkarmaması gerektiği anlatılıyor.





Görkemli ve Sefil: Blitz Döneminde Churchill, Ailesi ve Direnişin Destanı





Görkemli ve Sefil: Blitz Döneminde Churchill, Ailesi ve Direnişin Destanı (The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz) Gates'in önerdiği kitaplardan biri.





Gates, kitabın "olayların gidişatına şüpheyle yaklaşan ve büyük baskı altında görev yapan bir lideri" anlattığı için güncelliğini koruduğunu söyledi.





Yazarı Erik Larson olan bu kitapta 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasının Britanya'ya düzenlediği "yıldırım" (Blitz) diye adlandırılan hava saldırıları dönemi ve Winston Churchill'in hayatı anlatılıyor.





Tuzdan Nefes: Ölümcül Genetik Hastalık, Bilimde Yeni Çağ, Tıbbı Değiştiren Hasta ve Aileler





Tuzdan Nefes: Ölümcül Genetik Hastalık, Bilimde Yeni Çağ, Tıbbı Değiştiren Hasta ve Aileler (Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever) kitabının yazarı, bilim yazarı Bijal P.Trivedi.





Bill Gates, kitabı "akademik seviyedeki araştırmacıların bir şirket ve bağışçılarla kafa kafaya vererek mümkün görülmeyen bir şeyi başarmasının müthiş örneği" şeklinde tanımladı ve kitabın hastalığa yaklaşım tarzını "çok ilham verici" bulduğunu söyledi.





Yeni Jim Crow: Renkkörlüğü Çağında Kitlesel Hapsedilme





Yeni Jim Crow: Renkkörlüğü Çağında Kitlesel Hapsedilme (The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness) Bill Gates'in önerdiği kitaplardan sonuncusu. Kitap 2010 yılında yayınlandı. Yazarı Sivil Haklar Avukatı ve Hukuk Uzmanı Michelle Alexander. Kitap; ceza hukuk sistemi, toplu hapsedilme konuları ve ırkçılığı ele alıyor.





Gates, George Floyd'un ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve sonrasında yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar üzerine bu kitabı okumaya başladığını belirtiyor ve "Irkçılığa dair önceden okumuş olmam gereken birçok kitap var" diyor.





Gates, kitabı "diğer insanların adalet sistemini nasıl algıladığına dair düşünmeye sevk ettiği için" önerdiğini ifade etti.