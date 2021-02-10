Samanyolu Haber /Sağlık / BioNTech 750 milyon doz aşı için harekete geçti /10 Şubat 2021 19:54

BioNTech 750 milyon doz aşı için harekete geçti

Koronavirüse (Covid-19) karşı ilk aşıyı geliştiren Alman BioNTech şirketi, Marburg kentinde kurduğu yeni tesiste 750 milyon doz aşı üretilmesi için harekete geçti.

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Pfizer ile birlikte aşının üretilmesi ve dağıtımını sağlayan BioNTech, üçüncü tesisini de açtı. Şirket, öncelikli olarak şirketin haberci RNAsını oluşturan molekülü üretecek ve nisan ayından itibaren de aşıların sevkiyatına başlanacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni tesisteki aşı üretim süreçlerine Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onay vermesi gerektiğine de dikkat çekildi ve işlemlerin tamamlanması için şubat ve mart aylarına işaret etti.

BioNTech, korona aşısını birlikte geliştirdiği ABD merkezli Pfizer ilaç firmasıyla birlikte dünya genelinden gelep aşı taleplerini karşılamaya çalışıyor. BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı üretimini dünya genelinde 2021 yılında 2 milyar doza çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan altı hafta önce aşı kampanyasının başladığı Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 400 kişiye ilk doz aşı yapıldı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre ikinci doz aşı olanların sayısı ise 1 milyon 100 bin civarında.
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