Bir dönem Erdoğan'ın en yakın adamıydı: Kopuşum 17/25 Aralık’ta başladı

Prof. Dr. Ömer Dinçer yıllar boyunca Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınında bulunmuş bir isim. 27 Mart 1994 tılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı seçilen Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi.

Başbakan seçildiğinde Erdoğan ile birlikte Başbakanlığa geldiğinde yanında yine Ömer Dinçer vardı. Erdoğan, bürokrasinin en üst makamını Başbakanlık Müsteşarlığı’nı ona verdi.

AKP'NİN KURULUŞUNDA BEYİN TAKIMINDAYDI

Bir seçim sonra milletvekili olan Dinçer, 2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 2011’de ise Milli Eğitim Bakanı oldu. 2013 yılına gelindiğinde kabine dışı bırakıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kuruluşundaki beyin takımında yer alan isimlerden biri olan Ömer Dinçer, 2005 yılındaki Kamu Reformu'nun da mimarı. Siyaseti bıraktığında akademik hayata dönen Dinçer bir süre köşe yazarlığı da yaptı.

Habertürk gazetesindeki köşesinde 'AKP'nin toplumla kurduğu bağın zayıfladığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' sözlerinin sadece fiziki yorgunluk anlamında olmadığını yazınca yazılarına son verildi.

Bir süredir Davutoğlu ile birlikte hareket eden Ömer Dinçer AKP'den kopuşu ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu

T24'ten Candan Yıldız'a konuşan Ömer Dinçer 'Kopuşum 17-25 Aralık’ta başladı; Yüce Divan’a gitsinler diye oy vermiştim' dedi.

Dinçer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Marmara Üniversitesi, Şehir Üniversitesi’nin hamisi ama mütevelli heyetinden de vazgeçmiyorlar” dedi. Neden vazgeçmiyorsunuz üniversite için?” sorusuna, “Sorun çözülecekse istifa etmeye hazırım” cevabını veriyor.





PARTİDEKİ ARKADAŞLARIM YOLSUZLUK YAPMIŞ, DUYMAMIŞTIM





Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) kopuşu ile ilgili olarak, “Benim için kopuş 17/25 Aralık’ta başladı; yargılanmalıydılar.” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Ömer Dinçer şöyle devam etti:





“Benim ilk kopmaya başladığım an 17/25 Aralık meselesidir, 2013 yılının sonları. Gerçekten görev yaptığım süre içerisinde, partide kendi arkadaşlarımın yolsuzluk yaptığına dair hiçbir şeye şahit olmamıştım. Belki duymamıştım. Bu durum kendi işime çok odaklanmamdan kaynaklanıyor olabilir. Yani bir şeyin olup olmadığı ayrı bir mesele, sizin onun farkına varıp varmamanız ayrı bir mesele. Bu olaylar ortaya çıktığında şok olmuştum, inanamamıştım. Gerçekten mesai arkadaşlarımız bunu yapmış veya yapmamıştı, ama parti bunun gerçekliğini tartışmalı ve bütün gücüyle doğruya ulamaya çalışmalıydı. Bir grup içinde hatalar ve yanlışlar olma ihtimali her zaman vardır ve her grupta olabilir. Burada önemli olan partinin bu durumlar karşısında takındığı tavır ve geliştirdiği politikalar daha önemlidir. Yüce Divan’a gitsinler diye oy verdim. Yargıda aklanmış olsalardı, belki o insanlar için de daha iyi olurdu.”