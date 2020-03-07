Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir fuar daha iptal edildi /07 Mart 2020 18:48

Bir fuar daha iptal edildi

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'da Win Fuarı'ndan sonra doğaltaş sektörünü buluştuğu İzmir Marble Fuarı da ertelendi.

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İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 1-4 Nisan 2020 tarihlerinde 26'ncı kez dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyordu.

İzmir Fuar AŞ (İZFAŞ) Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. 

Toplantıda fuarın Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmesine karar verildi.

YENİ TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs salgınının yaygınlaştığı bir dönemde MARBLE Fuarı’nın düzenlenmesini doğru bulmadığını dile getiren Kaya, “Hem toplumun hem sektörün beklediği bir karar ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın vereceği bilgiler doğrultusunda yeni bir tarih belirlenecek.” diye konuştu.

Çin’de 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’da 6-9 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmişti. 

İstanbul'da 12-15 Mart tarihleri arasında düzenleneceği açıklanan Win Fuarı da Koronavirüs salgını sebebiyle 18 Haziran 2020 tarihine ertelendi. 
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