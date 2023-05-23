* Bunu gözümüzün içine baka baka söyledi. Ben utandım. Açık söyleyeyim, ben utandım. Umut ederim, ona oy veren insanlar bu itirafı görecekler ve bu itirafın gereğini yapacaklar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun bu sözlerinin de mumu, pazar gününe kadar.





Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Altınşehir Mahallesi Güvercintepe Meydanı'nda halkla buluştu.Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin eşlik ettiği İmamoğlu, meydanı dolduran kalabalığa özetle şu konuşmayı yaptı:* “Akşamki kumpası gördünüz değil mi? Seçim meydanlarında gösterdiği filme ne dedi? ‘Montaj olabilir, uydurma olabilir' dedi. Kendi kendisini ele verdi. Yahu, Allah aşkına, bir Müslüman, bile bile yalan söyler mi? Bir Müslüman, bir kumpas hazırlar mı? Bir Müslüman, iftirada bulunur mu? Bir insan bunları yapar, bir de bunun iftirasını atar, şimdi de itirafını yapıyor. Ben, buradan milletime sesleniyorum.* Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bu kadar utanılacak bir anı, hiçbir devlet insanı bu ülkeye yaşatmamıştır. Utanılacak bir an. Benim Genel Başkanımın, Cumhurbaşkanı adayımın seçim videosunun sağına soluna birtakım grupların görüntülerini ekleyerek, bunları seçim meydanlarında gösterdi. ‘Evet' diyor, ‘Montaj da olabilir. Şöyle de olabilir. Bant da olabilir. Uydurma da olabilir.'* Bir ülkeyi yöneten bir akıl, kendine oy vermeyene ‘terörist' der mi? Böyle bir şey diyebilir mi? Kardeşim, biz, terörle mücadelede hep bir aradayız. Bu ülkenin tek bir insanının burnu kanamasın istiyoruz. Barış ve huzur içerisinde olalım istiyoruz. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Ama benim 86 milyon insanım vatanseverdir. Benim bir tek vatandaşıma bile ‘terörist' diyen akıl; vatanını, vatanını anlayamamış, sevememiş bir insan demektir. Bu dilden, bu memleket fayda görmez.* Bunların yaptıklarını benim aklım almıyor. Bir Cumhurbaşkanı, oy uğruna, bir oy için bunları yapar mı? Bir Cumhurbaşkanı, bir oy uğruna milletini birbirine düşürür, milletinin gözü önünde, uydurma ya da montaj olduğunu söylediği bir filmi, milletine seçim meydanlarında gösterir mi? Ben ne diyorum biliyor musunuz? ‘Seni Allah’a havale ediyorum. Allah ıslah etsin. Allah seni bildiği gibi yapsın' diyorum. Bir Müslüman evladına bu yakışır mı? Allah bu düşünceden bu milleti korusun. Bu akıldan bu milleti korusun.* Benim derdim ne biliyor musunuz? Bu cennet vatanın en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, milletimin her ferdi birbirini sevsin. Milletimin her ferdi, birbirine iyi gözle baksın. Kimse dışarıda kalmasın. Şurada bulunan herkesin vatan sevgisiyle ilgili, hiçbirimiz tereddüt duyabilir miyiz? Birbirimize, ‘Sen vatanını daha çok seviyorsun, ben daha çok seviyorum' diye bir yarış yapabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Vatan sevgisinden şüphe duyulmaz. Bayrak sevgisinden şüphe duyulmaz. Milletini ayırt etmez.* Biz neyi konuşalım biliyor musunuz? Ekonomiyi konuşalım. Dün bir teyze, gözyaşlarıyla, ‘Yavrum canım çekti, ne yapayım' dedi. ‘Bak ne aldım' dedi. Bir torbanın içinde 5 tane erik, 5 lira. Bir avuç. Ondan sonra, ‘Tutamıyorum kendimi' dedi, ağladı. 80 küsur yaşında teyzemiz. Sen o teyzeyi pazarda ağlatıyorsan, demek ki sen, bu ülkenin hiçbir şeyini yönetemedin. O bakımdan bizim tek yolumuz var. Bizim tek hedefimiz var. O da ne? Bu memleketin gerçek sorunlarına çözüm bulmak.* Benim gençlerim hak ettiği eğitimi alabiliyor mu? Benim gençlerim üniversitelerini özgürce okuyabiliyor mu? Benim çocuklarım, bu ülkede kreşe gerektiği yaşta gidebiliyor mu? İşte bizim derdimiz bu. Evlilikler, bu iktidar döneminde, ekonomik sorunlardan dolayı yüzde 30 oranında azaldı. Ne yazık ki boşanmalar yüzde 100 oranında arttı. Sevgili hemşehrilerim, bu bizim ailemize uygun mu? Değil.* Onun için biz, milletimizin ekonomisini, gençlerimizin ekmeğini, gençlerimizin aşını, onların adalet duygusunu en üst seviyede sağlamakla yükümlüyüz. Onun için bunların devri bitti. Bunların saltanatı bitti. Bunların bu ülkeye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Bunların geçmişte yanında görev yapmış bakanları bile, bunlarla artık çalışmak istemiyor, bunları reddediyor. Kime güveneceğiz? Millet İttifakı’na güveneceğiz. Millet İttifakı'nın güçlü kadrolarına güveneceğiz. Millet İttifakı’nın lideri olan, Kemal Kılıçdaroğlu’na güveneceğiz.* 22 senedir bu ülkeyi yöneten bunlar, kalkmış seçime 1 hafta 10 gün kala, ‘-cek, -cak' diyorlar. Bunların hiçbir şey yapacağı yok. Onun için köşeye sıkıştılar. Onun için dönüyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıyorlar. Kumpas kuruyorlar. Yalan konuşuyorlar. Dönüyorlar, Ekrem İmamoğlu’na saldırıyorlar. Neymiş efendim? Ekrem İmamoğlu’nun seçimden sonra kabarmış defterlerine bakacaklarmış! Bu millet, kendi seçtiği bir insanı, sana yedirmez.* Onun için sevgili hemşehrilerim, sevgili dostlarım, benim güzel insanlarım; bu seçim, hayati bir seçim. Bu seçim, gençlerin seçimi. Bu seçim, çocuklarınızın, evlatlarınızın seçimi. Ve bu seçimde anneler, babalar; kullanacağınız oyu, çocuklarınızla konuşun. Sevgili gençler; mutlaka ve mutlaka oylarınızı kullanın ve dostlarınızla konuşun, oy kullandırtın. Bu seçim, hayatınızın en önemli seçimi.* Bu seçimde bir parti seçmiyoruz. Bu seçimde, sadece birini yollayıp, bir başkasına makam seçmiyoruz. Bu seçimde bizi sefil eden, bizi rezil eden, itibarımızı düşüren bir sistemi, bir rejimi çöpe atıyoruz. Demokrat, adil, güçlü bir sistemi bu ülkeye hep birlikte kazandırıyoruz. Allah, hepinizi korusun. Bu pazar önemli. Birlikte başaracağız. Birleşe birleşe kazanacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Her şey çok güzel olacak.”